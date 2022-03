“O piktor, o aktor, o manipulator”/ Rama prezantoi paketën rezistencës sociale, Kryemadhi: Anulo pagesat e inceneratorit të Tiranës! Këtë e ke vetë në dorë dhe nuk varet nga lufta

Pasi kryeministri Edi Rama prezantoi pak momente më parë paketën e rezistencës sociale, ka reaguar kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi. Me një psotim në Facebook Kryemadhi i ka kërkuar të anuloje pagesat e inceneratorit të Tiranës, që po i shijon Stela Gugallja dhe Klodian Zoto në arrati sipas saj.

“O piktor, o aktor, o manipulator…. Anulo pagesat e inceneratorit të Tiranës, që po i shijon Stela Gugallja dhe Klodian Zoto në arrati! Këtë e ke vetë në dorë dhe nuk varet hiç nga lufta në Ukrainë, por nga lufta që ke me shqiptarët brenda mendjes tënde. Anulo koncesionin korruptiv të firmosur nga Veliaj dhe me ato para të subvecionohen deri në fund familjet shqiptare, biznesi, fermerët, sektori i hoteleri-turizmit që do e blejë lëndën e para deri në 10 herë më shumë. Po ule dhe taksat akoma më mirë, por këtë punë e kanë marrë qytetarët tashmë në dorë.