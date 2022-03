Pasi Rama ngriu fitimet e tregtuesve të karburanteve, nafta në Shqipëri zbret në 200 lekë për litër

Kryeministri Rama bëri të ditur në faqen e tij në Facebook se ka filluar aktivteti i Bordit Kombëtar të Administrimit të Karburantit, i cili do të kontrollojë çmimet e naftës, por dhe ka ngrirë fitimet e tregtuesve.

“Mirëmëngjes dhe me konfirmimin se nga sot, me ngritjen e Bordit Kombëtar të Administrimit të Karburantit, çmimet do të kalojnë në filtrin e transparencës dhe marzhi i fitimit të kompanive do të ngrijë, për të mos lejuar asnjë abuzim në kurriz të qytetarëve, ju uroj një fundjavë të mbarë”, shkruan Rama.