Policia e bëri për spital/ Gazetarja e dhunuar flet nga protesta: Ju jeni burra k***

Fjalën e saj në protestën e sotme që po zhvillohet te Kryeministria, e mori edhe një gazetare e njërës prej mediave online në vendin tonë, e cila mbrëmjen e djeshme ra pre e dhunës nga Policia, duke bërë që ajo të dërgohet në spital për marrjen e ndihmës së nevojshme mjekësore.

Nertila Zef Haxhia tha se policët i kanë sakatuar kraharorin dhe këmbët deh tha se duhet t’i kërkojnë falje për dhunën e ushtruar ndaj saj.

“Jam secili prej këtyre gazetarëve. Policët më kanë sakatuar kraharorin dhe këmbët. 24 orë afat për t’i kërkuar falje nënës time. Është hera e parë që nëna me del në një shesh sot. Do të ndjek të gjitha hapat ligjorë për t’ju ndjekur. Kërkojini falje nenës time. Fytyrat tuaja do t’ua tregoj gjithë njerëzve. Mos kujtoni se në kraharorin tim nuk do të jetë grushti i asnjë polici, por vetëm vajza ime. Ju nuk jeni burra, ju jeni burra kurva.”