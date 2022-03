Rama nuk tërhiqet: Jo 3 mijë veta, por dhe 45 mijë të dalin në protestë nuk hiqet taksa e naftës derisa të jem unë edhe 4 vjet

Kryeministri Edi Rama nuk tërhiqet për heqjen e taksës së naftës, ashtu siç edhe kërkojnë protestuesit. Sipas kreut të qeverisë, i cili shprehet i bindur se do të jetë edhe 4 vjet në pushtet, thotë se edhe sikur 45 mijë persona të dalin, taksa nuk do të hiqet sa të jetë ai në krye të qeverisë.





Ai shprehet se nëse kjo do të ndodhtë, barra do të binte mbi familjet dhe bizneset e vogla, gjë të cilën shprehet se nuk do ta pranonte.