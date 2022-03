Rritja e çmimit të karburanteve, Basha: Ja dy mënyrat për të përballuar krizën

Kryedemokrati Lulzim Basha tha se do Partia Demokratike do të kërkojë mocion me debat për të vendosur në presion qeverinë pas rritjes së çmimit të naftës.





Në një deklaratë për mediat përpara nisjes së mbledhjes së Grupit Parlamentar në PD, Basha tha se do të bëjë këtë propozim, me qëllim zbutjen e krizës.

Sipas tij, ka dy mënyra për të përballuar situata të tilla, një është subvencionimi nga shteti, ndërsa tjetra është për të mbajtur nën fre çmimin.