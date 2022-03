Si e shihni aleancën mes Sali Berishës me Ilir Metën? Rama: Si rrushi që sheh tjetrin dhe piqet bashkë me….

Kryeministri Rama ka folur sot midis të tjerave edhe për aleancën mes ish-kryeministrit Sali Berisha dhe presidentit Ilir Meta. I pyetur gjatë një intervistë në News 24, se si e sheh ai këtë aleancë, ai është në zhargon që e sheh si “si rrushi që sheh rrushin dhe piqet bashkë me rrushin”.-800-0-61e292895b885

Sa i përket Partisë Demokratike, ai tha se ajo është dhe do të mbetet thjesht një kusur në politikë, ndërsa opozita e vërtetë për të janë sfidat që i dalin gjatë qeverisjes.

Si e shihni situatën aktuale të opozitës?

Unë tani jam mësuar që opozita më shfaqet në formë më strukturuar dhe sfiduese se sa ajo opozita që flisni ju, opozita vjen në formën e tërmetit, në formën e pandemisë, e luftës, e krizës energjetike. Kriza energjetike është beteja më e madhe që ka zhvilluar një qeveria me situata të tilla. Dhe jam këtu për të mbrojtur edhe ata që shajnë në emër të popullit, sepse jam këtu për indeksimin e pensioneve, mbështetjen menjëherë të kompensimin të çmimeve të rritur që sipas INSTAT është rritur me 7 për qind, me 30 mijë lekë për 435 mijë përfitues, tani mund të shkojë edhe mbi gjysmë milionë në dorë. Për fermerët që do të marrin naftën pa taksa, po ashtu ata që marrin pagat deri më 400 mijë që nuk do të paguajnë asnjë taksë për pagat. Çfarë shkon të prekë këta janë opozita ime. Opozita tjetër është si kusur.