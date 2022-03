Sot në 11:00 protesta e madhe para Kryeministrisë – Nga bllokimi i Urës mbi Bunë te zhvendosja në të gjithë vendin/ Si shqiptarët u bënë bashkë kundër rritjes së çmimeve e taksave

Prej disa ditësh tashmë, qytetarë të shumtë, jo vetëm në kryeqytet, por edhe në shumë qytete të tjera të vendit, janë organizuar në protesta masive, kundër rritjes së çmimit të naftës, të produkteve ushqimore dhe taksave.





Protestat e tyre janë fokusuar kryesisht në pika strategjike, kryesisht akse rrugore, duke ndërprerë qarkullimin e mjeteve në disa prej tyre në shenjë revolte ndaj situatës ekonomike në të cilën gjendet Shqipëria.

Ata janë organizuar në Tiranë, Lushnje, Durrës, Fier, Mirditë, Shkodër dhe në shumë qytete të tjera, por që sigurisht nuk kanë kaluar pa probleme dhe përplasje me Policinë e Shtetit, e cila është përpjekur të ruajë qetësinë dhe të zhbllokojë akset rrugore, që kanë shkaktuar kaos në trafikun e mjeteve rrugore.

Të shumtë kanë qenë protestuesit që kanë përfunduar në Komisariatet e Policisë, veçanërisht në kryeqytet, ku jo vetëm policë me unifomë, por edhe shumë të tjerë të kamufluar si protestues e të veshur civilë, të cilët me kapuça në kokë, kanë kapur ç’të mundim mes protestuesve duke i futur në furgonët e policisë, për ti shoqëruar më pas drejt Komisariatit të Policisë.

Por, me gjithë situatën e krijuar, duket se protestuesit nuk do të ndalen në këtë rrugëtin të tyrin, pasi një tjetër protestë është paralajmëruar nga qytetarët ditën e sotme, në shenjë kundërshtie për rritjen e çmimeve.

Ashtu siç është njoftuar dhe në rrjetet sociale, tubimi në kryeqytet pritet të nisë në orën 11:00, ku qytetarët do të marshojnë drejt Kryeministrisë. Kjo është protesta e katërt kombëtare, teksa pritet që qytetarë të shumtë nga i gjithë vendi të marrin pjesë.

Nga Shkodra në Tiranë/ Si nisën protestat në të gjithë vendin kundër rritjes së çmimeve e taksave:

Protesta nisi në Shkodër, ku shoferët bllokuan lëvizjen në urën mbi Bunë, më pas në Tiranë, para Kryeministrisë, ndërsa u përhap dhe në rrethe të tjera, si Lushnjë, Devoll, Korçë, Mirditë, Laç, Berat, Tepelenë, etj.

Një numër i madh forcash policie është planifikuar të jenë sot në terren për të ruajtur rendin dhe qetësinë. Policia iu ka bërë thirrje protestuesve të mos bllokojnë rrugët.

Reagimi i Kryeministrit Rama dhe marrja e masave nga qeveria e tij për përballimin e situatës:

Kryeministri Rama pati një reagim pas ditës së parë të protestës dhe njoftoi ngritjen e Bordit të Administrimit të karburantit, çka pasoi me uljen e ndjeshme të çmimit të karburantit, i cili ishte ngritur prej disa ditësh me lëvizje të ndryshme, me raste dhe dy herë brenda ditës.

Ndërkohë dje, Rama tha se ata që protestojnë nuk janë popull, por po e njëjta pakicë e zhurmshme në kërkim të rrëmujës!

“Për kë e njeh dorën e nongratave të shpallur e të pashpallur, këto protesta janë një përpjekje e ulët e te të njëjtave hije të së shkuarës, për të manipuluar njerëzit duke hedhur gurin e fshehur dorën! Ky nuk është populli, po e njëjta pakicë e zhurmshme në kërkim të rrëmujës!”, shkroi Rama.

Nga Meta, te Marin Mema e Florian Binaj/ Reagimet kundër dhunës dhe pro protestave të qytetarëve:

Nga ana tjetër Presidenti i Republikës Ilir Meta i bëri thirrje qeverisë të dëshmojë ndjeshmërinë dhe përgjegjësinë e duhur në adresimin e të gjitha çështjeve që po shqetësojnë me të drejtë qytetarët dhe i tërhoqi vëmendjen policisë për t’u distancuar nga dhuna. Protestat janë mbështetur dhe nga opozita.

Po ashtu, ka reaguar edhe Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi dhe nënkryetari i LSI, Petrit Vasili, të cilët kanë dënuar dhunën e ushtruar ndaj protestuesve, ndërsa kanë theksuar se protestat janë një e drejtë demokratike e çdo qytetari dhe se nuk mund të pengohen me njerëz të maskuar me kapuça e pa uniforma policie e numra identifikimi.

Në lidhje me këto protesta kanë reaguar gjithashtu edhe figura të njohura të televizionit, të cilët madje edhe kanë mbajtur fjalime në organizimet e kryeqytetit pranë Kryeministrisë.

Një ndër ta ishte Marin Mema, i cili i bëri thirrje të gjithë shqiptarëve të thjeshtë që të bashkohen, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të bëhet vendi.

Po ashtu, aktori i humorit Florian Binaj për të tretën ditë më radhë ka qenë pjesë e protestës para kryeministrisë kundër rritjes së çmimeve. Në fjalën e tij para qytetarëve, aktori tha se qeveria ka nxjerrë në fushë beteja patronazhistët për të penguar protestat.

Fotoreporteri Feliks Bilani ishte gjithashtu i pranishëm në protestën e organizuar para kryeministrisë kundër rritjes së çmimeve. Në fjalën e tij, ai i bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të bashkohen pasi populli duhet të jetë i lirë dhe jo skllav i qeverisë.

Sot protesta/ Rama ‘blindon’ Kryeministrinë me dyer metalike:

Teksa sot në orën 11:00 është paralajmëruar një tjetër protestë kundër rritjes së çmimeve, Kryeministria merr masa. Dyert e Kryeministrisë janë forcuar me fletë metalike në orët e vona të mbrëmjes së djeshme.

Me sa duket Kryeministria pret një protestë më të madhe se këto të zhvilluara gjatë këtyre tre ditëve.