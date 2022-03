80 ukrainas mbërrijnë në Itali, Juventusi u vjen në ndihmë, gjesti për t’u duartrokituar nga bardhezinjtë

Lufta e nisur prej ditësh në Ukrainë ka prekur mbarë botën. Juventus, ditën e sotme, u ka ardhur në ndihmë 80 shtetasve ukrainas, duke i shoqëruar për në Itali.

Bardhezinjtë nuk kanë qëndruar “duarkryq” pas kërkesës së bërë nga Federata Ukrainase e Futbollit për të shpëtuar disa të rinj që rrezikonin jetën në zona shumë të rrezikshme si Kharkiv, apo edhe Kiev.

“U japim një dorë atyre që vuajnë nga lufta. Një udhëtim për të ofruar ushqim, ilaçe dhe veshje. 80 persona janë dërguar në Itali” – shkruan klubi me seli në Torino.

Veprimi i Juventusit është duartrokitur nga instancat drejtuese të Ukrainës. Sporti shërben edhe këtë herë për t’i thënë “JO” luftës dhe dërgon kështu më së miri mesazhe dashurie dhe paqeje.

An outstretched hand for those who are suffering from war.

Food, medicine and clothes delivered.

80 refugees brought back to Italy.https://t.co/wR9cHCIxo6 pic.twitter.com/r64tEq95qi

