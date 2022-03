Agron Kapllanaj i Fierit: Të ngremë strukturë 5 nga PD, 5 nga Foltorja të udhëheqë demokratët!

Drejtuesi i degës së PD në Fier, Agron Kapllanaj ka deklaruar në mbledhjen e Këshillit të Kryetarëve se rruga më e thjeshtë për të gjetur zgjidhjen në situatën ku ndodhet Partia Demokratike është që të hapet gara. Ai shtoi se duhet të ngrihet një komision i përbashkët për të bashkuar demokratët dhe nëse kjo refuzohet nga foltorja atëherë komisioni të drejtojë Partinë demokratike deri në zgjedhje.





“Krijojmë një komision të përbashkët për të bashkuar demokratët. Nëse Foltorja nuk pranon, komisioni drejton PD deri në zgjedhje. Vendimi i 9 Shtatorit për Berishën nuk ndryshon.

Ne duhet të gjejmë një mekanizëm për t’u bashkuar. Propozimet që ne bëjmë me ju i diskutojme, por keni pare qe nga ana tjeter te thote dikush keto qe po ju kerkojme ne ju? Jo nuk ka, se kane frike te flasin kundër Sali Berishes. Vendimi i 9 shtatorit per Sali Berishen nuk mund te ndryshoje.

Rruga më e thjeshtë për zgjidhjen është të hapim garë ne PD. Të lëmë datën e zgjedhjeve dhe të hyjmë në zgjedhje. A na bën mirë kjo? Mendoj se jo. A i bashkon demokratët jo, ndoshta do i dëmtojë më shumë, do çahet më shumë. Mund të ngremë një komision me 10 veta, dhe ne bëjmë një veprim për të bashkuar demokratët 5 anëtarë nga PD dhe i lëmë afat Foltores të sjellë 5 vetat e vet. Natyrisht pa Berishën dhe Bashën. Nëse nuk vijnë kjo strukturë të drejtojë PD për një periudhë kohë deri në procesin e ardhshëm zgjedhor.