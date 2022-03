Arrogancë dhe cinizëm/ Ku po gabon Edi Rama me “bataretë” e sharjeve ndaj protestuesve poshtë zyrës së tij

“Protesta më e shëmtuar në historinë e pluralizmit”. Këtë fjali artikuloi sot Edi Rama në ditën e pestë të protestës së qytetarëve kundër rritjes së çmimeve. Eshtë e dukshme që Rama është i nervozuar dhe nuk po i përjeton mirë reagimet popullore dhe revoltën që ka shpërthyer poshtë zyrës së tij.





Mund të tingëllojë e çuditshme sepse në fakt, protesta ka qenë tejet paqësore, pa asnjë shenjë dhune. Madje, edhe blindimi i derës qëndrore të kryeministrisë ditën e shtunë, nuk i provokoi protestuesit.

Me fëmijë me vete, me pankarta shpotitëse dhe fjalor qytetar, populli i Tiranës ka treguar reagimin e vet pa komplekse dhe pa u infektuar nga propaganda e partive. Por, nëse kjo protestë është kaq paqësore dhe nuk e rrezikon pushtetin partiak të Edi Ramës, si ka mundësi që ai është kaq i nervozuar?

Me gjasë, kryeministri nuk po arrin dot ta kontrollojë këtë protestë. Ai madje nuk po mundet as ta manipulojë. Ai nuk mund të zgjedhë një përfaqësi protestuesish dhe t’u bërtasë e ulërasë siç i bërtiste studentëve dikur. Kjo “turmë” është e pashantazhueshme, nuk përfaqëson një grup të caktuar interesi. Përfaqëson vetëm qytetarë të cilëve u është neveritur propaganda e pushtetit. Pamundësia për ta kontrolluar protestën, është faktori i parë që e ka nxehur si kurrë më parë Edi Ramën.

Kreu i qeverisë tenton të përsërisë shpesh analogjinë me “luftërat e kaluara”, tërmetin e nëntorit 2019 dhe pandeminë e COVID-19.

Por, ndryshe nga këto raste të mëparshme, “lufta” e tanishme e çmimeve nuk është krejt e pavarur nga qeveria dhe mënyra si sillet ajo. Edi Rama më 8 mars i udhëzonte njerëzit të ecnin në këmbë dhe përsëriste se qeveria nuk ndërhyn dot tek çmimet. Dy ditë më vonë, ai “u dorëzua” dhe pranoi të marrë masa duke u bërtitur sipërmarrësve dhe duke i kërcënuar ata nëpërmjet gojës së Ballukut se “do t’ju djegin karburantet”.

Shqiptarët duket se e kanë vështirë të kuptojnë se si mund të rriten çmimet në mënyrë kaq abuzive, ndërkohë që lufta është mijëra kilometra larg, në Ukrainë. Në ndryshim nga tërmeti dhe pandemia, “lufta e Ukrainës” nuk i prek direkt shqiptarët. Tashmë është fakt se rritja e çmimeve ishte abuzive dhe se qeveria ka në dorë t’i kontrollojë ato. Ndaj, shqiptarët vazhdojnë të protestojnë. Ata e kuptojnë se po të mos ndodhte protesta, do ta blinin naftën me 260 lekë litri. Kaq e thjeshtë është kjo punë. Ndaj, ata vazhdojnë të reagojnë sepse e kuptuan më në fund, që vetëm nëpërmjet ngritjes së zërit mund të përmirësojnë cilësinë e jetës së tyre. Fillimi ishte 5 ditë më parë. Përfundimi nuk dihet.

SI REAGOI SOT EDI RAMA

Me disa përgjigje që u ka dhënë komentuesve në rrjetet sociale, i ka quajtur protestuesit një turmë pa moral, të verbër dhe të paturp në paditurinë e tyre, duke evidentuar faktin se në të gjithë Europën, vetëm në Shqipëri protestohet kundër rritjes së çmimeve.



Gjithçka nisi nga fotot e dy viktimave të luftës në Ukrainës, nënë e bir, që kanë humbur jetën gjatë luftimeve dhe që Rama e ka sqaruar me një mbishkrim, ku thotë:

“këto dy foto janë postuar sot gjithandej duke bërë xhiron e botës, sepse kjo nënë dhe i biri, janë varrosur në oborrin e shtëpisë së bombarduar, pa mundësinë as të një varrimi normal do të ishte minimumi i njerzillëkut, që ata të cilët nuk i ka futur askush me zor në këtë faqe dhe që nuk duan të dalin, sepse duan të shfryjnë këtu epshin e urrejtjes së verbër politike dhe paturpësisë së padijes së tyre, ta bëjnë këtë në postimet e tjera, po jo në postimet nga lufta në Ukrainë, ku shfaqen si bishti i shëmtuar i protestës më të shëmtuar në historinë e pluralizmit, e cila na turpëron si popull dhe turpëron atdheun tonë, Shqipërinë, si të vetmin vend në botë ku protestohet për pasojat e para të luftës mbi çmimet, ndërkohë që në çdo vend tjetër të NATO-s e të botës demokratike, protestohet vetëm kundër luftës në Ukrainë”.

Por pavarësisht sqarimit, komentet kritike nuk janë ndalur duke provokuar përgjigjet flakë për flakë të kryeministrit.

Një emigrant nga Greqia që e akuzon se e ka lënë popullin shqiptar në mëshirë të fatit, ka marrë këtë përgjigje: nese lenia ne meshire te fatit eshte te mos ia ngresh cmimin e energjise askujt, sic ta ka ngritur ty qeveria atje ne Greqi apo eshte qe te mbeshtesesh me nje Pakete Rezistence Sociale tere ato kategori ne nevoje per mbrojtje, atehere keshtu do vazhdoj, ndersa kush flet si ti do vazhdoje te cuditet kur populli te flase me vote perseri, sic foli jo me larg se nje jave me pare!

Petrit Peçën e quan “paturpësisht të paditur”, ndërsa vazhdon: