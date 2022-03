Biden bën parashikimin e zymtë për Moskën: Bursa ruse do të “hidhet në erë” kur të hapet pas sanksioneve

Presidenti i SHBA-ve, Joe Biden deklaroi të premten se ai pret që tregu i aksioneve ruse të “hidhte në erë” si pasojë e aksioneve gjymtuese që janë vendosur ndaj Rusisë pas pushtimit të Ukrainës. “E dini sa është vlera e një rubla kundrejt një dollari? Ju nevojiten 200 rubla për të barabartë me 1 dollarë sot, 200. Tërësia e sanksioneve dhe kontrolleve tona ekonomike po dërrmojnë, ekonominë ruse”, u mburr Biden në një konferencë të Demokratëve në Filadelfia të premten.





Biden shtoi se bursa e Moskës po qëndron e mbyllur pasi nëse do të hapet ajo do të shpërbëhet.

“Bursa e Moskës është mbyllur për një arsye të thjeshtë. Pse është mbyllur? Sepse në momentin që do të hapet do të shpërbëhet. Më dëgjo? Do të shpërthejë. Agjencitë e vlerësimit të kredisë e kanë ulur statusin e qeverisë ruse në statusin e mbeturinave”, tha ai.