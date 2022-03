Komisioni i Helsinkit i kërkon Bajdenit të caktojë Ukrainën dhe Gjeorgjinë si aleatë të mëdhenj jo-NATO

Komisioni i Helsinkit, një agjenci e pavarur e qeverisë amerikane e ngarkuar me promovimin e të drejtave të njeriut dhe sigurisë në Evropë, i ka bërë thirrje administratës së Bidenit të përmirësojë marrëdhëniet e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara me Ukrainën. Komisioni kërkon të ndihmojë në lehtësimin e ndihmës ushtarake dhe ekonomike për Kievin ndërsa forcat ruse lëvizin për të rrethuar kryeqytetin ukrainas.





Në një letër drejtuar Presidentit të SHBA Joe Biden të siguruar nga Foreign Policy, komisioni i kërkoi administratës të caktojë Ukrainën dhe Gjeorgjinë, e cila u pushtua nga Rusia në 2008, si aleatë të mëdhenj jo-anëtarë të NATO-s (MNNA) dhe të rigjallërojë mbështetjen e SHBA-së për anëtarësimin në NATO të dy vendeve.

“Edhe pse Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur vazhdimisht anëtarësimin e Ukrainës dhe Gjeorgjisë në NATO, pushtimet e Rusisë dhe pushtimi i vazhdueshëm ekspozojnë tragjedinë e zgjerimit të ngecur gjatë euro-atlantik,” shkroi komisioni, i cili udhëhiqet nga senatori demokrat Ben Cardin dhe deputeti demokrat Steve Cohen.

“Në mungesë të mbështetjes së fortë të SHBA-së për anëtarësimin e Ukrainës dhe Gjeorgjisë në NATO, [Presidenti rus Vladimir] Putin do të vazhdojë të përfitojë mjaftueshëm në aspiratat e tij për të përmirësuar sigurinë dhe bashkëpunimin në Evropë dhe axhendën e tij neokoloniale”, thuhet në letër.

Si Ukrainës ashtu edhe Gjeorgjisë iu premtua anëtarësimi në aleancën e mbrojtjes gjatë samitit të NATO-s në Bukuresht, Rumani, në vitin 2008. Por pavarësisht përpjekjeve për reforma, asnjërit vend nuk i është ofruar një afat kohor për pranimin.

Shtetet e Bashkuara kanë ofruar miliarda dollarë ndihmë ushtarake për Ukrainën që kur ajo u pushtua për herë të parë nga Rusia në vitin 2014, me më shumë se 1.2 miliardë dollarë të miratuar gjatë vitit të kaluar. “Ky përcaktim është një pasqyrim i drejtë i marrëdhënieve tona aktuale dypalëshe të mbrojtjes dhe nuk i detyron Shtetet e Bashkuara për veprime ushtarake,” thuhej në letrën e komisionit, e cila rekomandoi gjithashtu që administrata të konsideronte shtrirjen e statusit për anëtarët e tjerë jo-NATO përgjatë krahut lindor të Evropës : Finlanda, Moldavia dhe Suedia.

Pjesa më e madhe e ndihmës ushtarake të SHBA-së për Ukrainën është miratuar përmes një sërë mekanizmash financimi ad hoc të qeverisë. Dhënia e statusit MNNA të vendit do të hapte një sërë kanalesh të krijuara për të lehtësuar transferimet e armëve, ndihmën financiare dhe shkëmbimin e informacionit, duke zbutur rrugën për bashkëpunim të mëtejshëm. Ai do të dërgonte gjithashtu një sinjal të fuqishëm mbështetjeje për Kievin dhe Tbilisin. Ndryshe nga anëtarësimi në NATO, statusi MNNA nuk sjell ndonjë detyrim të ndërsjellë të sigurisë dhe mbrojtjes.

Të enjten, Shtëpia e Bardhë njoftoi se do të caktojë Kolumbinë dhe Katarin si aleatë të mëdhenj jo-NATO, duke e çuar numrin e përgjithshëm të vendeve që do të marrin titullin në 19.

Titulli zakonisht është rezervuar për vendet pa ambicie apo perspektiva për t’u bashkuar me NATO-n, gjë që bëri që ambasadorja e Ukrainës në Shtetet e Bashkuara, Oksana Markarova, të shprehte kujdes në lidhje me përcaktimin vitin e kaluar. “MNNA është një status për vendet që nuk planifikojnë/nuk mund të detyrojnë arsye politike apo gjeografike të anëtarësohen në NATO. Kjo definitivisht nuk ka të bëjë me ne”, ka shkruar ajo në një postim në Facebook.

Anëtarësimi në NATO vendoset midis 30 anëtarëve të aleancës dhe një përcaktim MNNA nga Shtetet e Bashkuara nuk do të pengonte domosdoshmërisht perspektivat e anëtarësimit të Ukrainës.

Komisioni i Helsinkit, i njohur zyrtarisht si Komisioni për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë, u themelua në vitin 1976 si një agjenci e pavarur qeveritare për të monitoruar pajtueshmërinë me Marrëveshjet e Helsinkit, një marrëveshje e madhe diplomatike e kohës së Luftës së Ftohtë që synonte të reduktonte tensionet midis Bashkimit Sovjetik dhe Perëndimi si dhe të vendosë të drejtat e njeriut dhe normat e sigurisë. Komisioni përbëhet nga 18 anëtarë të Kongresit të SHBA-së të tërhequr nga të dyja palët dhe përfaqësues nga departamentet e Shtetit, Mbrojtjes dhe Tregtisë së SHBA-së./ Përkthyer nga Foreing Policy