Martohet në burg Zhulian Asanzh, heroi i Wikileaks që po lufton kundër ekstradimit në SHBA

E fejuara e Julian Assange ka folur për faktin se u lejua të martohej me themeluesin e WikiLeaks, pavarësisht kufizimeve të vendosura në dasmën e tyre.





Stella Moris do të martohet me 50-vjeçarin në burgun Belmarsh në juglindje të Londrës më 23 mars, vetëm disa javë para përvjetorit të tretë të arrestimit të tij dramatik, kur ai u tërhoq zvarrë nga ambasada e Ekuadorit në kryeqytet.

Ai është mbajtur në burgun e sigurisë së lartë që atëherë, ndërsa lufton kundër ekstradimit në Shtetet e Bashkuara, ku kërkohet për një komplot të supozuar për të marrë dhe zbuluar informacionin e mbrojtjes kombëtare pas publikimit nga WikiLeaks të qindra mijëra dokumenteve të zbuluara në lidhje me Luftërat në Afganistan dhe Irak.

Ai gjithmonë ka mohuar veprën penale dhe ka fituar mbështetje për rastin e tij nga organizatat e të drejtave të njeriut dhe grupet e gazetarëve në mbarë botën.

Zonja Moris i tha agjencisë së lajmeve Associated Press se vetëm katër të ftuar dhe dy dëshmitarë do të lejohen të marrin pjesë në ceremoni, si dhe dy roje sigurie.

Dame Vivienne Westwood është duke dizajnuar fustanin e nusërisë së zonjës Moris dhe një fustan për Assange, prindërit e të cilit janë me origjinë skoceze.

Çifti, i cili ka dy djem, ende pret të dëgjojë nëse do t’u lejohet një fotograf. Të ftuarit do të duhet të largohen menjëherë pas ngjarjes, edhe pse ajo mbahet gjatë orarit normal të vizitës.

Zonja Moris i tha PA: “Natyrisht që jemi shumë të emocionuar, edhe pse rrethanat janë shumë kufizuese.

“Vazhdon të ketë ndërhyrje të pajustifikuara në planet tona. Të kesh një fotograf për një orë nuk është një kërkesë e paarsyeshme.

“Të gjithë të ftuarit dhe dëshmitarët duhet të largohen sapo të përfundojë ceremonia, edhe pse kjo do të jetë para përfundimit të kohës normale të vizitave.

“Juliani mezi po pret dasmën sepse më në fund po ndodh, shumë muaj pasi kemi bërë për herë të parë kërkesën.”

Zonja Moris, e cila foli me Assange të dielën, shtoi: “Ai po mbahet në emër të një fuqie të huaj dhe nuk është akuzuar për asgjë, gjë që është krejtësisht e turpshme”./ Përkthyer nga Indipendent