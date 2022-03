MINUTË PAS MINUTE/ Nga veriu në jug, nga lindja në perëndim, zhvilimet në ditën e 5-të e protestave mbarëkombëtare kundër rritjes së çmimeve

Gazeta Shqiptare ju sjell këtë të diel të gjitha zhvilimet nga protesta popullore ndaj rritjes së çmimeve të karburantit dhe ushqimeve në të gjitha qytetet e vendit.





11:13 Fermerët e Devollit: Do i lëmë tokat djerrë, përshkallëzojmë qëndrimin tonë

Fermerët e Devollit kanë dalë sot në protestë kundër rritjes së çmimeve. Protesta u zhvillua përballë drejtorisë së bujqësisë në hyrje të qytetit. Fermerët po zhvillojnë një protestë paqësore ndërsa kërkojnë uljen e çmimit të naftës, çmimeve të produkteve të tjera ushqimore, uljen e çmimit të plehrave kimike etj.

Vështirësi sipas fermerëve hasin edhe për shkak të mos shitjes së prodhimeve bujqësore. Ata paralajmërojnë se do të lenë tokat e tyre djerrë.

Protesta sipas fermerëve do të vazhdojë nëse nuk merren masa nga qeveria. Në terren ndodhen edhe efektivë të policisë.

11:20 Tiranë/ Qytetari me mesazhin e veçantë në protestë: Kam ardhur t’u sjell lule policëve që kanë ndihmuar Ramën

Një qytetar, në protestën e ditës së diel në Sheshin Skënderbej kishte shkuar me lule në duar. Ai tha se lulet ishin në formë simbolike për policët që sipas tij “kanë ndihmuar Ramën që ai të mbushë burgjet”.

“Unë jam një nga ata që më ka katandisur Rama që të shkel ligjin. Meqë ka bërë shumë punë që qendrat sociale i ka mbushur e burgjet unë si llumi i Shqipërisë, kam ardhur tu jap lule policeve që kanë ndihmuar Ramën që ne të shkelim ligjin dhe ai të mbushë burgjet”, tha qytetari.

12: 02 Qytetari sulmon Ramën: Turp është të thuash jemi në luftë dhe të shkosh në Dubai

Një protestues i bëri thirrje kryeministrit Rama të reagojë duke theksuar se nuk është turp të protestosh, por turp është të thuash jemi në luftë dhe të shkosh në Dubai.

“Jemi sërish në ditën e pestë të protestës, të dinjitetit të qytetarëve, të rezistencës. Shqiptarët nuk kanë turp të protestojnë, të bashkohen. Kryeministri i cili i vë gishtin e turpit qytetarëve të vet, duhet të kuptojë së shumica janë në shesh, duke izoluar në vetmi prapa dyerve të herkurave. Turp është të vjedhësh, turp është të lësh popullin të varfër, turp është të thuash jemi në luftë dhe të shkosh në Dubai. Turp është kur bombat bien në Ukrainë dhe viktimat janë në Shqipëri”.

12:12 Vogëlushja mban pankartën me mesazhin: Mendoni edhe për ne të pafajshmit!

Edhe në protestën e kësaj të diele, dita e pestë e tubimit të qytetarëve që kundërshtojnë rritjen e çmimeve, janë të pranishëm krah prindërve edhe fëmijë të mitur.

Në një foto të siguruar nga Gazeta Shqiptare sot, shihet kjo vogëlueshe që mban në duar një pankartë me një mesazh shumë domethënës.

“Mendoni edhe për ne të pafajshmit”, thuhet në pankartë.

12:20 Nënë Liza: Na thonë lini makinat, ecni me gomar

Nëna Liza ka dalë sërish në protestë duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij. Ajo u shpreh se Rama dhe vartësit e tij duhet t’i hapë rrugën të rinjve. Nënë Liza iu drejtua protestuesve duke thënë se “s’duhet të flasin më me fjalë të buta, pasi e zë gjumi”. Ndërsa krahasoi Shqipërinë me Ukrainën, por me ndryshimin që ata sulmohen nga Rusia ndërsa “ne nga shteti ynë”.

“Shtëpitë e veta i kanë të blinduara, tonat i kanë shkatërruar. ani thonë te ecim me gomar, mos laj me lavatriçe por me ujë të ftohtë. Nëse jeni burrë dilni para popullit, jepni një përgjigje. Këto janë ferra e Shqipërsë. Ka shumë rini për ti zëvendësuar, s’ka nevojë ti mbajnë, boll 8 vite. Bëjmë thirrje sa më shumë, sa më të fortë. Jo më lezetim, jo me fjalë të buta se e zë gjumi. Na kërkojmë t’i falim shtëpinë. Rusia po i bie ukrainës, por neve po na bie shteti ynë. Kush është ai burrë që nuk mbron shtëpinë dhe gruan e vet. Policia të mos arrestojë rininë, por të bashkohet me ne. Ukraina është Shqipëri, ky është tupi i Zotit të luftosh vendin tënd”, tha ajo.

Nëna Liza është banore e zonës së 5 Majit në kryeqytet, banesa e së cilës dhe dhjetëra qytetarëve të tjerë, u shemb për t’i hapur rrugë projektit të Unazës së Madhe.