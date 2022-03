Pëllumb Seferi i njësisë nr.8: Kush deputet do dorëheqjen e Bashës, të lërë mandatin në tavolinë!

Kreu i PD-së në njësinë nr.8 Pëllumb Seferi i ka dhënë përgjigje kërkesës së deputetëve për dorëheqjen e Lulzim Bashës. Në fjalën e tij në mbledhjen e Kolegjit të Kryetarëve, Seferi u shpreh se çdo deputet që kërkon dorëheqjen e Bashës duhet të lërë edhe mandatin e tij në tavolinë.





“Anëtarët e degës 8 kanë shprehur mbështetje për kryetarin Basha. 6 mars u organizuar nga Berisha e Meta për të goditur Lulzim Bashën. Pati dhe mbeshtetjen e Rames, atij i intereson një person i izoluar nga perëndimi. Arsyeja ishte vendimi për ta pezulluar Sali Berishën nga grupi. Berisha nuk e ka luftën me PD, por me Amerikën dhe përdor emrin e Bashës për të mbrojtur veten. Duhet të qëndrojmë dhe jo të bëjmë zgjidhje emocionale. Zgjidhjet të vijnë prej nesh, ne kemi organe legjitime. Deputetët duhet të jenë të kujdesshëm: nëse kërkojnë dorëheqjen e Bashës të vënë dhe mandatin e tyre në tavolinë. Asnjë se ka fituar vetë mandatin, jemi dhe ne aksionerë të mandateve të tyre. Të bashkohemi për të ngritur grupe pune nga të dy palët. Për këtë duhet të ketë vullnet nga të dy palët. Duhen njerëz me integritet. Të merren opsionet e të dy krahëve, ish drejtuesve te partisë, antarësisë e të gjendet zgjidhje, por aty duhet të prevalojë qasja jonë euroatlantike, pra nuk ka kthim pas nga vendimi i 9 shtatorit” tha Seferi.