Pushtimi rus/ Infrastruktura nuk ekziston më, Putini “paralizon” të gjithë qytetin ukrainas të Volnovakha

Një qytet i tërë në Ukrainën lindore është zhdukur nga pushtimi rus, tha dje guvernatori rajonal, raporton The Times.





Separatistët e mbështetur nga Rusia pretenduan të premten se kishin kapur Volnovakha. Ditët e bombardimeve të rënda nga sulmet e artilerisë ajrore dhe tokësore kanë shkatërruar një pjesë të madhe të qytetit të vogël por strategjikisht të rëndësishëm prej 21,000 banorësh, të ngjashëm në madhësi me Truro në Cornwall.

Videot në mediat sociale treguan ushtarë rusë dhe automjete të blinduara në qytet, të rrethuar nga ndërtesa të shkatërruara dhe të djegura.

Shumica e civilëve që jetonin atje kishin arritur të arratiseshin para se të mbërrinin, tha Pavlo Kyrylenko, guvernatori i rajonit të Donetsk, dhe pothuajse asgjë nuk kishte mbetur nga qyteti. “Në përgjithësi, Volnovakha me infrastrukturën e saj si e tillë nuk ekziston më,” tha ai për kanalin televiziv ukrainas Direct.

Ndërsa lufta zvarritet në ditën e saj të 18-të, forcat e Presidentit Putin po intensifikojnë përpjekjet e tyre për të marrë qytetet kyçe, duke përfshirë portin e rrethuar të Mariupolit, më pak se 40 milje në jug të Volnovakha-s, dhe duke zgjeruar ofensivën në objektiva të reja në të gjithë vendin. Sot në mëngjes, sulmet ajrore ruse shënjestruan një terren stërvitor ushtarak vetëm 15 milje nga kufiri polak, afër qytetit perëndimor të Lviv.

Taktikat brutale pasqyrojnë ato të përdorura nga Rusia për të pushtuar qytetet në Siri dhe Çeçeni.

Në një fjalim video nga Kievi dje, presidenti Zelensky akuzoi Rusinë se po zhvillon një “luftë asgjësimi” kundër vendit të tij.

Volnovakha shtrihet midis qytetit të Donetskut, qendrës së Republikës Popullore të Donetskut të panjohur separatiste, e cila u shkëput dhunshëm nga Ukraina tetë vjet më parë, dhe portit vital të kontrolluar nga ukrainas të Mariupol, në detin Azov, i cili ka qenë nën rrethim që nga 2 marsi.

Në Mariupol të sëmurët po vdesin nga mungesa e ujit dhe ilaçeve dhe po varrosen aty ku bien nga fqinjët e tyre.

Popullsisë i është ndërprerë energjia elektrike, gazi, uji dhe komunikimet telefonike dhe interneti, kontakti i tyre i vetëm me botën e jashtme vjen nëpërmjet telefonave satelitorë të agjencive të ndihmës dhe atyre që i përkasin administratës lokale. Që nga e premtja, 1,582 njerëz ishin vrarë, thanë autoritetet e qytetit.

Nënshtrimi i Mariupolit, i cili kishte një popullsi prej gati gjysmë milioni para luftës, do të krijonte një urë tokësore për Putinin nga Rusia perëndimore në Krime, të cilën ai e pushtoi në 2014. Një anëtar i grupit të ndihmës Médecins Sans Frontières arriti të marrë një mesazh me postë zanore për kolegët, të cilat ata e ndanë me ne.

“Ne pamë njerëz që vdiqën për shkak të mungesës së ilaçeve,” tha punonjësi i ndihmës me zërin e tij të qetë por këmbëngulës. “Ka shumë njerëz të tillë brenda Mariupolit, shumë njerëz të vrarë dhe të plagosur. Ata thjesht janë shtrirë në tokë, dhe fqinjët thjesht hapin një gropë në tokë dhe i futin trupat e pajetë brenda.”

Ai tha se nuk kishte furnizime mjekësore apo ujë të pijshëm për më shumë se një javë dhe banorët po mblidhnin ujin nga toka dhe po e zienin për ta pirë. Mungesa e komunikimit nënkuptonte se askush nuk e dinte se çfarë po ndodhte me të afërmit, qoftë gjetkë në qytet apo në pjesën tjetër të vendit, dhe nëse ata ishin gjallë apo të vdekur.

Në një fjalim drejtuar popullit të tij dje, Zelensky tha se kishte dërguar një ekip tjetër në përpjekje për të futur ndihma në qytet, pasi përpjekjet e mëparshme për të ngritur një korridor humanitar dështuan kur u vu nën sulmin e ri rus.

“Ne do të përpiqemi çdo ditë për të shpëtuar njerëzit tanë,” tha ai. “I jam mirënjohës çdo shoferi që përpiqet të përmbushë këtë mision të vështirë.”

Bombardimet ruse dje erdhën brenda gjysmë milje nga Xhamia Sulltan Sulejman, ku kishin kërkuar strehim dhjetëra civilë, kryesisht turq.

Zelensky tha gjithashtu se ai kishte folur me Macron dhe Scholz për aplikimin e Ukrainës për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian dhe u kishte lutur atyre që të ndihmonin për të siguruar lirimin e një kryebashkiaku ukrainas të kapur nga rusët.

Ivan Fedorow u mor nga zyra e tij në qytetin e Melitopol, i cili tani është nën kontrollin rus. Dy mijë banorë sfiduan pushtuesit rusë për të protestuar atje dje dhe kërkuan lirimin e tij.

Zelensky u ndal gjithashtu në humbjet e turpshme që pësuan rusët në pushtimin e tyre, pasi kolonat e tyre të ngadalta të tankeve, armëve të rënda dhe automjeteve mbështetëse merren nga raketat dhe dronët e furnizuar nga perëndimi.

“Kjo është goditja më e madhe për ushtrinë ruse në dekada,” tha ai. Ai tha se ushtarët rusë po dorëzoheshin në grupe ose po dezertonin. Humbjet ishin “thjesht befasuese”, shtoi ai.