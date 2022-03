Pushtimi/ Rusia intensifikon sulmet në Ukrainë, bombardon bazën ushtarake në Lviv

Rusia ka shtuar sulmet mbi Ukrainë në orët e para të mëngjesit të sotëm.

Sulmet ajrore ruse goditën Qendrën Ndërkombëtare të Paqeruajtjes dhe Sigurisë (IPSC) pranë qytetit veriperëndimor të Lviv të dielën herët në mëngjes me orën lokale, sipas zyrës së shtypit të qeverisë rajonale të Lviv.

IPSC është një bazë e madhe ushtarake që përfshin një qendër trajnimi për ushtarët, kryesisht për misionet paqeruajtëse.

Sipas të dhënave paraprake, Rusia lëshoi ​​tetë raketa pranë Lviv, tha qeveria rajonale. Zyrtarët po shqyrtojnë nëse ka viktima.

Shpërthime të shumta u dëgjuan edhe pak para orës 6 të mëngjesit me orën lokale pranë qytetit, sipas një ekipi në terren të CNN.

Qendra ndodhet në rrethin Yavoriv, ​​rreth 30 km në veriperëndim të Lviv, dhe është një terren trajnimi ushtarak.

Large Columns of Smoke can be seen rising from the direction of the Yavoriv Military Training Ground 25 miles to the Northwest of the Western Ukrainian city of Lviv which was reportedly hit by Russian Airstrikes a little bit ago. pic.twitter.com/nW4fQ0EiL8

— OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2022