Deri pak javë më parë, të vetmet radhë që do të shihje në sheshin qendror Gagarin të Moskës ishin të rejat ruse me taka, bukuroshe që prisnin të hynin në klube të shkëlqyera ose restorante në modë.

Tani gjërat janë ndryshe.





Me sanksionet perëndimore që dëbojnë qindra kompani të mëdha ndërkombëtare, ka një ndjenjë dëshpërimi në ajër.

Në qendrën tregtare të lartë Gagarinski aty pranë, ka pasur një zhurmë për çdo gjë, nga ushqimi i shpejtë deri te veshjet e importuara, përpara se dyqanet të mbyllen përgjithmonë – ose rublat e tyre që zhvlerësohen me shpejtësi nuk mund t’i blejnë më.

Dhe madje edhe në supermarkete, raftet janë zhveshur nga gjërat thelbësore si makaronat dhe orizi, pasi vendasit kanë frikë se mungesat dhe racionimi së shpejti mund të vijnë.

“Ata nuk kanë asgjë që unë kam nevojë,” tha një banore e shqetësuar, e cila kishte qenë në supermarketin Auchan teksa kthehej në shtëpi nga puna.

“Dhe gjithçka që ka mbetur është me të vërtetë e mbiçmuar.”

Me përgjysmimin e vlerës së rublës gjatë pushtimit të Ukrainës nga Putini në dy javët e fundit, fatura për dyqanin javor të familjeve është rritur në qiell.

Darina, një përkthyese që jeton në kryeqytetin rus, më tha se kishte vështirësi të përballonte të ushqente kafshën e saj pasi kostot pothuajse u dyfishuan brenda natës.

Ajo tha: “Ishin 600 rubla dje në internet, tani janë 1100 – ata po i rrisin çmimet çdo minutë.

“Tani macja ime po ha ushqim më të shtrenjtë se unë”.

Videot e shpërndara në internet të njerëzve që grumbullojnë sende thelbësore kanë shtuar ndjenjën e panikut.

Një burrë në qytetin e Nizhny Novgorod mund të shihet duke mbushur bagazhin e makinës së tij me qindra thasë me sheqer.

“Nëse ai po përpiqej të ishte i sigurt ose të krijonte përfitime nuk dihet,” vërejti me mosmiratim një rrjet shtetëror mediatik.

Blerësit gjithashtu kanë fshirë artikuj që vetëm pak javë më parë do të ishte e paimagjinueshme të bënin pa to, si shishet e Coca-Cola.

Eksperti i IT-së me bazë në Moskë, Ilya tha: “Edhe në Bashkimin Sovjetik, ata kishin Coca-Cola. Së shpejti nuk do të mbetet asnjë markë perëndimore.

“Ju nuk e vini re, se sa të rëndësishme janë këto gjëra derisa nuk mund t’i merrni më ato.”

Ndërkohë, moskovitët kanë zbritur në restorantet e McDonald’s këtë fundjavë, duke ditur që të 850 degët e zinxhirit do të mbyllen për një kohë të pacaktuar nga mëngjesi i së hënës.

Irina, një punëtore në McDonald’s në Yerevan Plaza të Moskës, tha. “Këtu ka qenë jashtëzakonisht i zënë.

“Nuk na është thënë asgjë nga menaxheri, por njerëzit thonë se ne do të dërgohemi në shtëpi me pagesë të plotë tani për tani.”

Nika, një praktikante zyrtare 24-vjeçare e qeverisë, tha se kishte zbritur për të ngrënë para se të mbyllej dega e saj lokale. “Do të më mungojë të marr një hamburger dhe patate të skuqura – por po përpiqem të shijoj gjërat e vogla derisa ato zgjasin.

“Unë nuk e kuptoj pse të gjitha këto kompani po na braktisin – a nuk kanë më rëndësi paratë tona?”

Fotot e shpërndara në Telegram, një nga faqet e pakta sociale që ende nuk janë bllokuar, tregojnë njerëz që mbajnë frigoriferët e tyre me burgers McDonald’s dhe marrin në shtëpi grumbuj salcë djathi – një artikull i veçantë i menusë i disponueshëm vetëm në Rusi.

Markat e tjera, duke përfshirë Starbucks dhe Burger King, kanë thënë gjithashtu se do të ndalojnë tregtimin në vend si përgjigje ndaj sanksioneve perëndimore.

Vyacheslav, një student që punon me kohë të pjesshme në KFC në Moskë më tha: “Për momentin ne thjesht po presim, por njerëzit janë të shqetësuar se mos humbasin punën e tyre.

“Njerëzit kanë familje, duhet të paguajnë taksa.

“Nuk është e drejtë që rusët e zakonshëm të ndëshkohen për këtë kur nuk është faji ynë – edhe unë duhet të punoj.”

Dyqani jugor i pulave të skuqura njoftoi se do të mbyllte dyert e tij javën e kaluar.

Masha, një punonjëse zyre 25-vjeçare në kryeqytetin rus thotë se ajo dhe shumë nga miqtë e saj po bëjnë gjithçka që munden për të lëvizur jashtë vendit.

Ajo tha: “Netflix dhe Spotify nuk po funksionojnë, protestuesit po arrestohen në rrugë dhe po thonë se së shpejti ne nuk do të mund të blejmë as Coke Zero.

“Unë mendoj se duhet të marr sa më shumë që të mundem tani.”

Për të tjerët, megjithatë, shtrëngimi i sanksioneve i ka vënë ata në mbrojtje.

Është e zakonshme të shohësh logon “Z” pro luftës të pikturuar në makina, kamionë dhe autobusë, ose të zbukuruar në bluzat e njerëzve.

Javën e kaluar, kryetari i një shoqate bamirësie kundër kancerit në qytetin e Tazanit, bëri që një grup fëmijësh me sëmundje terminale dhe nënat e tyre të rreshtohen në një gjigant “Z” në dëborë, duke postuar me krenari foton e dronit në faqen e internetit të bujtinës.

Në fundjavë, dy video të prodhuara në mënyrë të shkëlqyeshme u shfaqën gjithashtu në kanalet e mediave sociale të qindra rusëve me valëzime të sheshta, të gjithë të veshur me xhupa identikë të zinj të zbukuruar me një ‘Z’ të bardhë.

Dhe jo të gjithë ankohen për eksodin perëndimor nga Rusia.

Ramzan Kadyrov, kryekomandant luftarak brutal çeçen, i cili është akuzuar për pushtimin e Kievit për Kremlinin, shkroi: “Shiko, lajmet po bëhen gjithnjë e më të mira çdo ditë e më shumë.

Ka ikur dominimi i tregut nga pijet alkoolike amerikane që shkatërrojnë trupin dhe ushqimet komode nga McDonald’s, duke u ushqyer për njerëzit që duan të bëhen të trashë.

Unë gjithmonë kam bërë thirrje që njerëzit të blejnë ushqimin tonë organik dhe të hanë siç duhet.”/ Përshtatur nga Mirror.co.uk