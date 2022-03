FOTO/ Ka qenë këngëtare dhe aktore, njihuni me gruan e miliarderit që do të blejë Çelsin

Çelsi do të ndërrojë pronar shumë shpejt me presidentin Roman Abramoviç që nuk do të jetë në krye të klubit. Një ndër kandidatët e mundshëm për ta marrë është Nik Kendi.





Miliarderi britanik është dhe tifoz i Çelsit dhe është gati të ofrojë 2.5 miliardë për klubin. Megjithatë Kendi nuk është i suksesshëm vetëm në biznes, por dhe në jetën private.

Që nga viti 20012 ai është i martuar me aktoren Holli Valans. Ata u njohën në vitin 2009 në një mbrëmje në Los Anxhelos. Çifti janë prindër të dy vajzave. Holli njihet si një femër me shumë talente, ku më përpara ka sfiduar veten në industrinë e muzikës në fillimin e viteve 2000 dhe ka nxjerrë disa albume.

Një femër e bukur në krahun e një njeriu të fuqishëm.