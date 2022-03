Kancelari gjerman Scholz viziton Turqinë për bisedime me Erdoganin: Duhet të punojmë për një armëpushim në Ukrainë

Kancelari i Gjermanisë, Olaf Scholz , vizitoi Turqinë të hënën për të diskutuar marrëdhëniet dypalëshe me Presidentin Recep Tayyip Erdoğan për vizitën e tij të parë zyrtare në vend që kur ai mori detyrën.





Ai u prit me një ceremoni zyrtare përpara se të zhvillonte bisedime me Erdoganin në kryeqytetin Ankara, pasuar nga një konferencë shtypi dhe një darkë. Udhëtimi pritet të dominohet nga lufta në Ukrainë, ndërsa të dy vendet vazhdojnë me përpjekjet për të siguruar një armëpushim 19 ditë pas pushtimit të Rusisë. Scholz është planifikuar të kthehet në Berlin më vonë të hënën.

“Përveç lidhjeve dypalëshe, pritet të bëhet një shkëmbim mendimesh për çështje të tjera rajonale dhe ndërkombëtare, kryesisht Ukrainën dhe marrëdhëniet Turqi-BE”, tha Presidenca turke në një deklaratë.

Duke komentuar vizitën, Drejtori i Komunikimit Fahrettin Altun tha se ky është takimi i 14-të kokë më kokë i Erdoganit me një lider tjetër botëror në pesë ditët e fundit.

“Të gjitha përpjekjet janë për vendosjen e paqes, stabilitetit dhe drejtësisë në botë. Struktura jonë socio-ekonomike e bazuar në udhëheqje të fortë politike, besim dhe stabilitet është mundësia më e madhe e vendit tonë,” tha ai. “Është e rëndësishme për ne që të qëndrojmë në koordinim të ngushtë me Turqinë, e cila është një partner i NATO-s dhe që luan një rol të madh,” tha gjithashtu zëvendës-zëdhënësi i qeverisë gjermane Wolfgang Buchner në një konferencë shtypi në Berlin. “Ne duhet të punojmë së bashku për të arritur një armëpushim në Ukrainë sa më shpejt të jetë e mundur dhe për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës”, shtoi ai.

Ankaraja është shfaqur si një nga ndërmjetësuesit në luftën e Ukrainës , e cila shpërtheu më 24 shkurt me pushtimin e frikshëm të Rusisë ndaj fqinjit të saj. Anëtari i NATO-s, Turqia ndan një kufi detar me Ukrainën dhe Rusinë në Detin e Zi dhe ka lidhje të mira me të dyja. Ajo ka thënë se pushtimi është i papranueshëm dhe ka shprehur mbështetje për Ukrainën, por ka kundërshtuar gjithashtu sanksionet ndaj Moskës, ndërsa ka ofruar të ndërmjetësojë. Ukraina tha të dielën se po punonte me Turqinë dhe Izraelin si ndërmjetës për të vendosur një vend dhe kornizë për bisedimet me Rusinë, pasi Turqia priti ministrat e jashtëm të vendeve ndërluftuese për bisedimet e para të nivelit të lartë javën e kaluar. Të enjten, ministrat e jashtëm të Ukrainës dhe Rusisë, Dmytro Kuleba dhe Sergey Lavrov, u takuan në Antalia për takimin e tyre të parë që nga fillimi i luftës. Bisedimet ishin kryesisht jopërfundimtare, por Turqia shpalli si sukses faktin që ato u zhvilluan fare.

Presidenti amerikan Joe Biden falënderoi Erdoganin në një telefonatë dhe zyrtarët e BE-së vlerësuan gjithashtu liderin turk për bashkimin e palëve ndërluftuese.

Vizita e së hënës shënon udhëtimin e parë të Scholz në Turqi që nga marrja e detyrës në dhjetor 2021 dhe vjen mes përpjekjeve të Gjermanisë për t’u angazhuar me presidentin rus Vladimir Putin për t’i dhënë fund pushtimit të Moskës. Gjermania dhe Franca kanë marrë role udhëheqëse brenda Bashkimit Evropian për t’i dhënë fund luftës. Rusia e quan operacionin e saj një “operacion special ushtarak” që synon kapjen e atyre që ajo i konsideron si nacionalistë të rrezikshëm në Ukrainë. Turqia thotë se mund të lehtësojë bisedimet e paqes midis Ukrainës dhe Rusisë, por thotë se fillimisht nevojiten një armëpushim dhe korridore humanitare. Konflikti i Ukrainës e ka afruar gjithashtu Turqinë me vendet me të cilat lidhjet kanë qenë të tensionuara vitet e fundit.

Të dielën, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis vizitoi Erdoganin në Stamboll në udhëtimin e tij të parë në vend. Javën e kaluar, presidenti izraelit Isaac Herzog bëri vizitën e tij të parë. Për Scholz, ky shënon udhëtimin e tij të pestë jashtë Bashkimit Evropian që kur ai pasoi Angela Merkel në dhjetor . Më parë, ai kishte qenë në Shtetet e Bashkuara, Ukrainë, Rusi dhe Izrael.

Ankaraja dhe Berlini janë partnerë kryesorë tregtarë, pasi Gjermania ka qenë destinacioni kryesor i importit dhe eksportit turk për dekada. Gjermania dhe Turqia kanë marrëdhënie të rëndësishme tregtare , me tregtinë dypalëshe në 2021 që u rrit mbi 41 miliardë dollarë në 2021. Të dy vendet ndajnë gjithashtu lidhje të thella kulturore për shkak të diasporës afro 5 milionëshe turke në Gjermani. Turqia është ndër destinacionet kryesore turistike për gjermanët. Ai pret gjithashtu mijëra emigrantë gjermanë. Gjermania e konsideron Turqinë një partner të rëndësishëm për të trajtuar krizën e vazhdueshme të refugjatëve dhe emigrantëve me njerëz që përpiqen të arrijnë në Evropë nga Turqia. Qeveria gjermane është gjithashtu e vetëdijshme se Turqia ka një pozicion të rëndësishëm gjeostrategjik si anëtare e NATO-s. Në 16 vitet e saj në detyrë, ish-kancelarja gjermane Angela Merkel arriti një ekuilibër delikat në lidhjet e vendit me Turqinë dhe vizita e saj e fundit ishte në tetor para se të largohej nga detyra.