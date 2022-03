“Këta janë çmendur”, Sula flet për situatën në PD: Nuk ikën njeri nga karrigia e kryetarit, është për të luajtur mendsh

Deputeti i Partisë Demokratike, Dashnor Sula ka deklaruar sot se PD ka nevojë për një dinamikë, ku partisë ti afrohet fryma rinore dhe demokratët të bashkohen .

Sula ndër të tjera tha se në Shqipëri ekziston një lloj “çmendurie” se askush nuk pranon të largohet nga karrigia e kryetarit, duke theksuar se demokratët nuk ju dhimbsen më shumë se të tjerëve Bashës dhe Berishës.

Ai tha se rezultatet e 6 marsit treguan se demokratët braktisën në masë edhe PD-në zyrtare edhe ‘Shtëpinë e Lirisë’.

‘Demokratët i bojkotuan edhe PD-në edhe ‘Shtëpinë e Lirisë’. Ka fituar ‘Shtëpia e Lirisë’ ka marrë medaljen e argjendë, ka fituar shumicën e pakicës së shqiptarëve. Këtu nuk është problemi se janë çmendur, por janë çmendur të gjithë në një kohë. Pse mo ju dhimbsen demokratët vetëm Bashës dhe Berishës, nuk ka të tjerë. Ka një dinamikë politika, këtu nuk ikën njeri, është të luash mendsh. Edhe Gjinushi iki kur vajti ke Akademia e Shkencave. Po e them përditë mos mendoni as për Berishën as për Bashën’, tha Sula në Abc