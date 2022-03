Nuk ia del të rikuperohet në kohë, mungesa e madhe për Juventusin për ndeshjen e Champions

Juventusi ka marrë lajmin e keq para ndeshjes me Villarreal. Bardhezinjtë nuk do mund të llogarisin në shërbimet e Leonardo Bonuccit, i cili nuk ia ka dalë të rikuperohet në kohë. Trajneri i ekipit nga Torino, Allegri, do shikojë për alternativa të tjera, me opsionet e zgjedhjes që nuk janë të shumta.





Qendërmbrojtësi nuk luajti as në fitoren 1-0 me Spezias dhe as në transfertën e Genoas, e përfunduar 1-3. Sfida e fundit që ka luajtur është ndaj Empolit, në atë triumf 2-3, me datën 26 shkurt.

Sfida me Villarreal vlen për aktin e kthimit të 1/8 të UEFA Champions League. Takimi i parë ka përfunduar 1-1 dhe ekipi i kualifikuar do vendoset vetëm të mërkurën në Allianz Stadium, në orën 21.00.