 Rusia i kërkoi ndihmë ushtarake dhe financiare, SHBA: Kina ka vendosur që…

SHBA ka informacione që sugjerojnë se Kina është shprehur e hapur për t’i ofruar Rusisë ndihmën e kërkuar ushtarake dhe financiare si pjesë e luftës së saj kundër Ukrainës, tha një zyrtar perëndimor dhe një diplomat amerikan për CNN,





Uashingtoni mësohet se po përcjell këtë informacion edhe te aleatët e saj në NATO.

Nuk është ende e qartë nëse Kina synon t’i ofrojë Rusisë atë ndihmë, thonë zyrtarët amerikanë të njohur me inteligjencën për CNN.

Por gjatë një takimi intensiv shtatë-orësh në Romë, një ndihmës i lartë i Presidentit Joe Biden paralajmëroi homologun e tij kinez për “implikimet dhe pasojat e mundshme” për Kinën, tha një zyrtar i lartë i administratës.

Ngjarjet e fundit vunë theksin te shqetësimi në rritje midis zyrtarëve amerikanë për partneritetin e ri midis Moskës dhe Pekinit, ndërsa Biden punon për të izoluar dhe ndëshkuar Rusinë për agresionin e saj në Ukrainë. Ndërsa zyrtarët kanë thënë se presidenti kinez ishte i alarmuar për atë që ka ndodhur që nga pushtimi i Ukrainës, ka pak tregues se Kina është e gatshme të ndërpresë plotësisht mbështetjen e saj.

Kjo lë të hapur një mundësi shqetësuese për zyrtarët amerikanë – që Kina mund të ndihmojë në zgjatjen e një konflikti të përgjakshëm që po vret gjithnjë e më shumë civilë, duke çimentuar gjithashtu një aleancë autoritare në konkurrencë të drejtpërdrejtë me Shtetet e Bashkuara.

Në një kabllogram diplomatik, SHBA-ja u transmetoi aleatëve të saj në Evropë dhe Azi se Kina kishte shprehur gatishmërinë për të ndihmuar Rusinë, e cila ka kërkuar mbështetje ushtarake. Në kabllor nuk thuhej definitivisht se ishte ofruar ndihma. Një zyrtar tha gjithashtu se SHBA-ja paralajmëroi në kabllogram se Kina ka të ngjarë të mohojë se ishte e gatshme të ofronte ndihmë.

Ndër ndihmat që kërkoi Rusia ishin komplete ushqimore ushtarake të paketuara paraprakisht, që nuk prishen, të njohura në SHBA si “vakt, gati për t’u ngrënë” ose MRE, sipas dy burimeve të njohura me këtë çështje. Kërkesa nënvizon sfidat bazë logjistike që analistët dhe zyrtarët ushtarakë thonë se kanë penguar përparimin rus në Ukrainë — dhe ngre pyetje në lidhje me gatishmërinë themelore të ushtrisë ruse.

Një nga burimet sugjeroi se ushqimi mund të ishte një kërkesë që Kina do të ishte e gatshme ta përmbushte.

Udhëheqja e Partisë Komuniste Kineze nuk është e gjitha në një mendje se si t’i përgjigjet kërkesës së Rusisë për ndihmë, tha një nga burimet. Dy zyrtarë thanë se dëshira e Kinës për të shmangur pasojat ekonomike mund të kufizojë oreksin e saj për të ndihmuar Rusinë. Zyrtarët thanë veçmas për CNN se presidenti kinez Xi Jinping është shqetësuar nga mënyra se si lufta në Ukrainë ka rigjallëruar aleancën e NATO-s.

“Ka shqetësim të vërtetë nga disa se përfshirja e tyre mund të dëmtojë marrëdhëniet ekonomike me Perëndimin, në të cilat mbështetet Kina,” tha një nga burimet.

Zyrtarët po monitorojnë gjithashtu nëse Kina ofron ndonjë lehtësim ekonomik dhe diplomatik për Rusinë në forma të tjera, si votat e abstenimit në Kombet e Bashkuara.

Në Romë, këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare, Jake Sullivan dhe një delegacion amerikan, i cili u takua me diplomatin e lartë kinez, Yang Jiechi, “ngritën drejtpërdrejt dhe shumë qartë” shqetësimet rreth “mbështetjes kineze për Rusinë në prag të pushtimit, dhe implikimet që çdo mbështetje e tillë do të ketë për” marrëdhëniet e Kinës me SHBA-në dhe partnerët në mbarë botën, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price.

“Kjo përfshin aleatët dhe partnerët në Evropë dhe Indo-Paqësor,” tha Price në një konferencë të Departamentit të Shtetit të hënën.

Shqetësimet për përfshirjen e mundshme të Kinës në luftë erdhën pasi bombardimet u intensifikuan në Kiev, kryeqyteti ukrainas, dhe fushata ushtarake e Rusisë u zhvendos drejt perëndimit. Megjithatë, ka mbetur shenja se forcat e armatosura të Rusisë po pengohen nga luftëtarët ukrainas, duke nënvizuar nevojën e Rusisë për ndihmë nga jashtë.

Forcat ukrainase “kanë goditur në mënyrë efektive logjistikën ruse dhe kapacitetet mbështetëse” në luftë, u tha gazetarëve të hënën një zyrtar i lartë i mbrojtjes amerikane. Dhe SHBA nuk beson se sulmet me raketa të Rusisë në një qendër trajnimi ushtarak ukrainas në Ukrainën perëndimore do të ndikojnë në përpjekjet amerikane për të ofruar dërgesa armësh për ushtrinë e atij vendi.

Biden, i cili po punon për të mbledhur mbështetjen ndërkombëtare për Ukrainën, mund të udhëtojë në Evropë së shpejti për t’u konsultuar më tej me aleatët atje, thanë njerëz të njohur me planet, megjithëse deri të hënën asnjë udhëtim nuk ishte finalizuar. Administrata e tij po shqyrton gjithashtu përshpejtimin e rivendosjes së refugjatëve ukrainas me lidhjet me SHBA. Presidenti i SHBA mund të përballet me presion të shtuar për të ndihmuar së shpejti ukrainasit e zhvendosur. Presidenti i vendit, Volodomyr Zelensky, planifikon të drejtojë praktikisht një sesion të përbashkët të Kongresit të mërkurën.