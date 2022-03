A do të zhbllokohet eksporti i grurit nga Serbia në Shqipëri? Ja e vërteta e deklaratës së Presidentit Vuçiç. Përmend Bosnje-Hercegovinën, por drejt Tiranës…

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç ka folur për mediat serbe lidhur me pasojat e pushtimit rus në Ukrainë, siç është edhe frika që ekziston nëse Serbia do të ndalojë eksportin e grurit për vendet e rajonit, mes tyre dhe në Shqipëri.

Në një intervistë për “Dnevni Avaz”, presidenti serb teksa ka përmendur Shqipërinë, ka deklaruar po punohet për të zhbllokuar eksportin e sasisë së kontraktuar të grurit nga bizneset shqiptare.

“Natyrisht, ne kemi sasi të mjaftueshme gruri për Serbinë, dhe mëse të mjaftueshme… Kemi marrë tashmë kërkesat e para nga Shqipëria dhe po punojmë për to. Por, nëse thua se Serbia do të ketë bukë, e Bosnja e Hercegovina jo, kjo do të thotë se as Serbia nuk do të ketë. Pra, kjo është e pakuptimtë. Do të kemi mjaftueshëm në njëri-tjetrin. Njerëzit duhet ta dinë, çfarëdo që të thonë për mua, çfarëdo që të thonë për Serbinë, është e sigurt që Bosnja dhe Hercegovina sigurisht që do të marrë një pjesë të sasisë së grurit, nuk ka dyshim për këtë. Është e rëndësishme që të flasim” ka thënë Vuçiç, pa shtuar asnjë koment më shumë për sasinë e grurit që ka kontraktuar Shqipëria.