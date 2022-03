Arrestimi i zyrtarëve të policisë së Kosovës, gjykata vendos masën e sigurisë për 25 prej tyre!

Gjykata e Prishtinës ka lënë në burg, 25 prej 50 zyrtarëve të policisë të arrestuar në pikat kufitare në Shqipëri pasi dyshohet se janë pjesë e një grupi të strukturuar kriminal.





Sipas mediave kosovare, ata janë lënë në paraburgim për 30 ditë.

Mbi të akuzuarit ekziston dyshimi i bazuar se kanë kryer veprat penale Pjesëmarrja dhe organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 277 paragrafi 1, në lidhje me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotorpe dhe analoge e sanksionuar me nenin 267 paragrafi 3 të KPRK-së, Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar e sanksionuar me nenin 414 paragrafi 1 të KPRK-së, Marrja e ryshfetit, e sanksionuar me nenin 421 paragrafi 2 të KPRK-së, Ushtrimi i ndikimit e sanksionuar me nenin 424 paragrafi 1 të KPRK-së dhe Kontrabandimi i mallrave e sanksionuar me nenin 311 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 5 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, thuhet në komunikatë.