(FOTO) Zbatoi ‘Kurthin e Mjaltit’ në Instagram/ 22-vjeçarja josh të riun në banesë dhe e torturon, në këmbim kërkoi 100 mijë dollarë

Një 22-vjeçare nga Nju Jorku po përballet me akuza për tentativë vrasjeje për pretendimet se ajo mashtroi një djalë në Tinder, duke e ftuar të shkojë në shtëpinë e saj, ku ai u torturua, ndërsa familja e tij u urdhërua të paguante një shpërblim prej 100,000 dollarësh.





Sipas New York Post, Valerie Rosario, 22, dyshohet se ka joshur qëllimisht 24-vjeçarin për të shkuar në banesën e saj për t’u kryer veprimet vdekjeprurëse. Kjo përfshinte vendosjen e viktimës në banjë, ku ai u spërkat me lëngje të ndezshme përpara se të digjej dhe të torturohej me tehe thike.

Rosario, nga Lower East Side, dyshohet se krijoi skemën e ‘kurthit të mjaltit’ në Instagram dhe e bindi të riun të vinte në një adresë në Marble Hill në orën 1 të mëngjesit më 7 shkurt. Ajo dyshohet se e zgjodhi viktimën pasi vuri re se ai shpesh nxirrte para në llogarinë e tij personale në Instagram dhe sugjeroi që të lidheshin.

Por shpejt u shndërrua në një datë nga ferri, pasi i riu u lidh dhe iu zu goja, ndërsa rrëmbyesit e detyruan të thërriste vëllain e tij për të marrë 100,000 dollarë shpërblim për të siguruar lirimin e tij.

Në mënyrë të pabesueshme, policia arriti ta gjente të riun rreth 24 orë më vonë, i lidhur në pjesën e pasme të një furgoni dhe mezi merrte frymë, sipas New York Post.

Tortura filloi menjëherë nga një grup prej tre burrash që e rrahën fillimisht me pistoletë, sipas dokumenteve të gjykatës të parë nga Posta. Rosario, së bashku me burrat më pas dyshohet se e kanë zhveshur burrin, ‘e kanë vendosur në një vaskë, kanë derdhur lëndë të ndezshme mbi të dhe e kanë djegur me flakë’ në të gjithë trupin e tij.

Sipas organit të akuzës, viktima gjithashtu u torturua me thikë dhe u godit në ‘këmbët, shpinën dhe trupin’, detajojnë dokumentet e gjykatës.

‘Pas shumë orësh torturash’, rrëmbyesit e zhvendosën burrin në një vend tjetër në mënyrë që ai t’i bënte një telefonatë FaceTime vëllait të tij më vonë pasdite.

Vëllai i tij ishte në gjendje ta shihte atë duke u prerë me thikë, ndërsa një kërkesë për shpërblim u bë nga anëtarë të tjerë të grupit, pretendoi Ndihmës Prokurori i Qarkut Andrew Kluger në Gjykatën Penale të Manhatanit.

“Na jep njëqind mijë dollarë ose do ta vrasim”, i tha rrëmbyesi vëllait të tmerruar të burrit. Një nga bashkëpunëtorët e supozuar, Javier Vargas, më në fund u gjurmua në një adresë të Queens, ku u zbulua se ishte ulur jashtë në një furgon.

Dokumentet e gjykatës të parë nga Posta tregojnë se si një thikë u gjet brenda furgonit. Kështu ishte edhe viktima e cila deri tani ishte plotësisht pa ndjenja dhe ‘mezi merrte frymë’. Ai ishte ‘mbështjellë në një batanije me shirit që ia mbulonte gojën.

Burri u dërgua në spital ku u trajtua për djegie të shumta dhe plagë me thikë në fytyrë, trup, shpinë dhe këmbë, sipas denoncimit. Në Gjykatën Penale të Manhatanit, Kluger kërkoi që Rosario të mbahej pa kusht.

Gjykatësi Soma Syed ra dakord që duke pasur parasysh natyrën e rëndë të krimit, Rosario duhet të mbahet në paraburgim. Avokati i saj mbrojtës kërkoi që ajo të lirohej duke vënë në dukje se ajo jetonte me nënën dhe vëllain e saj ndërsa punonte me kohë të plotë në zyrën e një dentisti.

‘Rosario mohon të gjitha akuzat që janë ngritur kundër saj”, tha avokati mbrojtës Raymond Loving të hënën. Krahas Rosarios, Vargas dhe një tjetër prej rrëmbyesve të dyshuar u akuzuan gjithashtu dhe u mbajtën në paraburgim me një seancë dëgjimore të jurisë së madhe të planifikuar për të martën.

NYC ka parë një rritje të krimit në vitet e fundit, me kryebashkiakun e ri Eric Adams – një ish-polic – duke u zotuar të godasë dhunën në rritje. Sulmet e krimeve janë rritur me pothuajse një të pestën në një vit, me të shtëna me 10 për qind, përdhunime me një të tretën, grabitje me 43,5 për qind dhe krim në përgjithësi me 45,3 për qind.