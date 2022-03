“Jashtë vendit, janë urdhëruar vrasje”/ Berisha zbulon përdorimin e telefonit “special” nga zyrtarët e lartë: Komunikojnë fshehtas me njëri-tjetrin dhe me organizatat kriminale

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka denoncuar sot se zyrtarë të lartë të Shqipërisë kanë përdorur një telefon të posaçëm për të komunikuar me njëri-tjetrin apo me organizata kriminale.





Duke mos përmendur emra, Berisha thotë se ekziston një dosje për përdorimin e telefonave “BQ”, të cilat sipas tij, janë pa kartë dhe nuk përgjohen.

Gjatë një interviste, Berisha thotë se jashtë shtetit, këto tipe telefonash janë përdorur për të urdhëruar vrasje.

Berisha: Për fatin tonë, shqiptarët duhet ta dinë. Egziston një breshëri e tillë deklaratash, por ekziston një dosje e madhe, e telefonit BQ e cila i ka bërë radiografinë më të tmerrshme këtij regjimi. Ata që kanë përdorur këtë telefon, është special, ata i kanë bërë vetes radiografinë. Këtu është një nga shkaqet themelore se pse Shqipëria mbetet këtu ku është, pse Serbia mbetet aty ku është. Me gjithë aparencat.

Pyetje: Kjo BQ-ja është ndonjë kod?

Berisha: Ky qenka një telefon pa kartë, të cilin e kanë përdorur dhe qeveritarët tanë.

Pyetje: Me kë kanë folur?

Berisha: Me këtë kanë folur me kë kanë dashur vetë. Kanë folur me organizatat kriminale, ka të tjerë, jo këtu, që kanë porositur vrasje. Kanë porositur vrasje. Kjo zien. Ky është tsunami i nëndheshëm. Unë pa të dhëna konkrete, nuk do e kisha nxjerrë kështu. Ka lidhje vertikale në të gjitha nivelet me krimin. Këto paskan qenë të përhapur. Ky paska qenë kurthi i artë. Unë sot e mora vesh që ka ekzistuar. Për inicialet nuk kam çi bëj unë., tha Berisha në Ora News