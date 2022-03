Kamëz, 25-vjeçari përplas efektiven e policisë! Lëvizte në sensin e kundërt, nuk iu bind urdhrit për ndalim

Një efektive e policisë Bashkiake ka mbetur e aksidentuar nga një makinë në Kamzë këtë të martë, nga një person që drejtonte mjetin në sensin e kundërt në rrugën “Berisha”.





Policia tha se autori është shtetasi me inicialet G. R., 25 vjeç, banues në Kamzë. I riu u arrestua nga blutë dhe akuzohet për veprën penale “Goditje për shkak të detyrës”.

“Ky shtetas, duke drejtuar mjetin e tij në sensin e kundërt të lëvizjes, në rrugën “Berisha”, nuk i është bindur urdhrit të punonjëses së Policisë Bashkiake për të ndaluar dhe gjatë tentativës për t’u larguar, e ka goditur atë në këmbë, me mjet”, ben me dije policia ne njoftimin per mediat.

Kamzë

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Nr. 5 bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit:

– G. R., 25 vjeç, banues në Kamzë, për veprën penale “Goditje për shkak të detyrës”.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprime të mëtejshme.