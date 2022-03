Kryeministrat e Polonisë, Sllovenisë dhe Republikës Çeke takojnë presidentin Zelensky dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë ukrainase (VIDEO)

Kryeministrat e Polonisë, Sllovenisë dhe Republikës Çeke të cilët mbërritën pak momente më parë në Kiev, janë takuar me presidentin Volodymyr Zelensky dhe kryeministrin ukrainas Denys Shmyhal.

Kryeministrat mbërritën në qytet në emër të këshillit të BE-së, tha Shmyal në Twitter , duke vlerësuar “guximin e miqve”.

Udhëheqësit do të diskutojnë për mbështetjen ndaj Ukrainës dhe forcimin e sanksioneve kundër agresionit rus.

#Ukraine In Kyiv, President @ZelenskyyUa met with the prime ministers of Poland, Czechia and Slovenia. This is an important gesture of solidarity and support from foreign leaders pic.twitter.com/H9Rzuv9TM3

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 15, 2022