Mbyllet protesta te Kryeministria, qytetarët ultimatum qeverisë deri të shtunën. Ja kërkesat e paraqitura

Është mbyllur pas 1 orë e gjysmë protesta e mbajtur në ambientet e jashtme të Kryeministrisë kundër rritjes së çmimeve.





Dita e shtatë e protestës u shoqërua me një zhvillim të rëndësishëm, ku protestuesit paraqitën për herë të parë një listë me kërkesat e tyre ekonomike.

Organizatorët e protestës i lanë 3 ditë kohë qeverisë të reflektojë në lidhje me kërkesat e protestuesve dhe bënë me dije se do të rikthehen sërish të shtunën në një marshim masiv nga sheshi Skënderbe tek Kryeministria.

Kërkesat e përmbledhura të protestuesve:

Heqje e taksës së qarkullimit dhe pezullim i alternuar i barrës fiskale mbi çmimin e karburantit.

Pezullim i TVSH-së për produktet e shportës bazë

Përcaktimi dhe ngrirja e përkohshme e marzhit të fitimit në sektorin e hidrokarbureve dhe transparencë me publikun.

Zgjerim i skemës së kompensimit dhe mbështetjes së fermerëve.

Paketë reale ndihme për pensionistët, invalidët dhe familjet me ndihmë ekonomike deri tejkalimin e krizës dhe përcaktim i minimumit jetik.

Hetim e mbikëqyrje e koncesioneve dhe shpenzimeve që ndikojnë në buxhetin e shtetit, si dhe e operatorëve që mund të ndikojnë arbitrarisht në rritjen e çmimeve.