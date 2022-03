“Ndal luftës!”/ Protestoi në studio me pankartën kundër pushtimit të Ukrainës, lirohet nga burgu gazetarja ruse. Gjobitet me shumën e majme

Një gazetare ruse është gjobitur dhe liruar pasi protestoi kundër luftës në Ukrainë gjatë një programi televiziv në transmetim të drejtpërdrejtë dhe bëri një video kundër luftës.





Marina Ovsyannikova, redaktore në Channel 1 të kontrolluar nga shteti, u arrestua pasi u shfaq në studio duke mbajtur një tabelë që thoshte “jo luftë”.

Ajo gjithashtu publikoi një video duke e quajtur luftën në Ukrainë krim dhe duke u kërkuar rusëve të protestojnë kundër saj.

Gjoba prej 30,000 rubla (214 £, 280 dollarë) lidhet me mesazhin e saj video. Ajo u shpall e pafajshme për akuzën e organizimit të një ngjarjeje publike të paautorizuar.

Në video, ajo i bëri thirrje popullit rus të protestojë kundër luftës, duke thënë se vetëm ata kanë fuqinë për të “ndaluar gjithë këtë çmenduri”.

“Mos kini frikë nga asgjë. Ata nuk mund të na burgosin të gjithëve”, tha ajo.

Nuk është e qartë nëse ajo do të përballet me akuza të veçanta në lidhje me protestën në TV live, dhe kishte frikë se ajo do të ndiqej penalisht sipas një ligji penal më të rëndë.

Pas seancës gjyqësore, zonja Ovsyannikova u tha gazetarëve se ajo kishte ndenjur dy ditë pa gjumë dhe ishte marrë në pyetje për më shumë se 14 orë pa ndihmë ligjore ose pa mundësinë për të kontaktuar të afërmit e saj.

“Ishte vendimi im kundër luftës. E mora vetë këtë vendim sepse nuk më pëlqen që Rusia të fillojë këtë pushtim. Ishte vërtet e tmerrshme,” i tha ajo BBC-së teksa doli nga gjykata.

Avokatët nuk ishin në gjendje të gjenin zonjën Ovsyannikova për disa orë pasi ajo u ndalua të hënën në mbrëmje.

Vendndodhja e saj ishte e panjohur derisa një imazh qarkulloi në mediat ruse që tregonte zonjën Ovsyannikova në gjykatë me avokatin Anton Gashinsky.

‘Po te genjejnë’

Imazhet e protestës së Ovsyannikovas u shpërndanë shpejt në të gjithë botën pasi ajo vrapoi në xhirimet e një prej programeve më të ndjekura të lajmeve ruse, Vremya, duke mbajtur një tabelë ku shkruhej “Jo luftë, ndalo luftën, mos i besoni propagandës, ata po ju gënjejnë këtu.”

Ajo gjithashtu dëgjohej duke përsëritur fjalët “jo luftë, ndalo luftën”.

Pankarta ishte e dukshme për disa sekonda përpara se programi të shkëputej nga transmetimi i drejtpërdrejtë në një raport të regjistruar paraprakisht.

Para incidentit, ajo regjistroi një video në të cilën tha se i vinte turp të punonte për atë që ajo e quajti propagandë e Kremlinit.

“Më vjen turp që i lejova vetes të them gënjeshtra nga ekrani i televizionit. Më vjen turp që lejova që rusët të shndërrohen në zombie” shpjegoi ajo. “Ne thjesht e pamë në heshtje këtë regjim çnjerëzor”.

Zonja Ovsyannikova, e cila tha se babai i saj ishte ukrainas, tha se e gjithë bota ishte kthyer kundër Rusisë.

10 brezat e ardhshëm nuk do të mund të pastrohen nga turpi i kësaj lufte vëllavrasëse. Nga ana tjetër, kolegët e zonjës Ovsyannikova në Channel 1 thuhet se u befasuan nga veprimet e saj.

Njëri i tha blogut Faridaily, të drejtuar nga ish gazetarja e Shërbimit Rus të BBC, Farida Rustamova – se Ovsyannikova, e cila ka dy fëmijë, nuk kishte diskutuar kurrë për politikë, por foli “kryesisht për fëmijët, qentë dhe shtëpinë”.

Që nga momenti kur identiteti i saj u bë i njohur, Ovsyannikova mori dhjetëra komente në faqen e saj në Facebook në ukrainisht, rusisht dhe anglisht, duke e falënderuar për veprimet e saj.

Presidenti i Ukrainës Zelensky gjithashtu e lavdëroi atë “thënie të së vërtetës”.

Presidenti francez Emmanuel Macron tha se Franca do të niste një përpjekje për t’i ofruar mbrojtje, qoftë në ambasadë ose përmes azilit, dhe tha se do ta diskutonte këtë në bisedën e tij të ardhshme me Presidentin Putin. Por zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov i quajti veprimet e saj një akt “huliganizmi”.

Lajmet televizive ruse janë kontrolluar prej kohësh nga Kremlini dhe pikëpamjet e pavarura janë të rralla në të gjitha kanalet kryesore.

Mediat ruse të kontrolluara nga shteti i referohen luftës si një “operacion special ushtarak” dhe e përshkruajnë Ukrainën si agresore, duke e përshkruar qeverinë e zgjedhur të Ukrainës si neo-naziste.

Disa nga mediat e mbetura të pavarura në Rusi kanë ndaluar transmetimin ose botimin pas presionit nga autoritetet, përfshirë radiostacionin Echo of Moscoë dhe TV Rain – një kanal televiziv online.

Të tjerët, si gazeta Novaya Gazeta, po përpiqen të raportojnë mbi situatën pa u kundërshtuar nga ligjet e reja të censurës.

Qasja e BBC-së është kufizuar gjithashtu brenda Rusisë, duke bërë që korporata të lëshojë udhëzime se si të vazhdojë të përdorë shërbimet e saj.

Shumë faqe të mediave sociale janë bllokuar gjithashtu, duke kufizuar më tej numrin dhe diversitetin e burimeve të lajmeve të disponueshme për njerëzit brenda Rusisë.

Llogaria në Twitter

Një llogari në Twitter, që shumë besonin se i përkiste zonjës Ovsyannikova tani është fshirë, pasi u konfirmua se ishte e rreme.

Llogaria e paverifikuar, e cila u krijua këtë muaj, fitoi shpejt mbi 11,000 ndjekës pasi postoi një postim në Tëitter të martën ku thuhej: “Nuk e di se çfarë do të ndodhë me mua së shpejti. Avokati im më tha se mund të përballem me burg nga pesë deri në 10 vjet sipas kodit penal. Nuk jam penduar. Megjithatë kam nevojë për miratimin tuaj”.