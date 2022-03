Më në fund, lajme të mira për shoferët/ Çmimet e benzinës priten të bien pas arritjes së niveleve rekord

Çmimet e benzinës ka të ngjarë të bien nga nivelet rekord për shkak të kostove të karburantit me shumicë dhe lehtësimit të naftës globale, kanë thënë grupet automobilistike në Mbretërinë e Bashkuar.





Çmimi mesatar për një litër benzinë ​​arriti në 1,63 £ të dielën, pasi u rrit mbi 1,60 £ për herë të parë javën e kaluar. Nafta mbeti mbi 1.73 £ për litër, por AA tha se çmimet e pompave “të egra” duhet të stabilizohen, përveç nëse çmimet globale të naftës rriten përsëri. Por deputetëve iu tha se kjo ishte një “përgjumje përpara stuhisë” e më shumë rritjeve të çmimeve.

Nathan Piper, kreu i kërkimit të naftës dhe gazit në kompaninë e shërbimeve financiare Investec, tha se konsumatorët “duhet të përgatiten për rritjen e vazhdueshme të çmimeve të karburantit”.

Pushtimi rus i Ukrainës shkaktoi rritje të kostove të naftës në mbarë botën. Z. Piper i tha Komitetit të Thesarit: “Nëse Rusisë i imponohen veprime më të rrepta dhe 5 milionë fuçi në ditë hiqen vërtet nga tregu, atëherë çmimet e naftës nuk do të kishin vërtet tavan. .”

Ai shpjegoi se Britania e Madhe ishte afërsisht e vetë-mjaftueshme në benzinë, por importonte një pjesë të madhe të naftës së saj. Dy të tretat e konsumatorëve në Mbretërinë e Bashkuar përdorin naftë në mënyrë që të mund të shohin rritjet më të mëdha të çmimeve në pompë, tha ai.

‘3 £ për litër e mundur’

Dr Amrita Sen, drejtoreshë e kërkimit në Energy Aspects, i tha komitetit se çmimet e benzinës mund të rriten në rreth 2.40 £ për litër. Dhe se çmimet e naftës prej “2.50 £ – edhe më afër 3 £” ishin “padyshim në fushën e mundësisë”.

Ajo tha se Britania e Madhe mund të ndjekë Gjermaninë në futjen e masave racionale, të cilat tashmë kanë parë që BP dhe Shell të reduktojnë shitjet me shumicë të naftës në industri.

“Nëse na duhet të rindërtojmë stoqet gjatë verës në mënyrë që të kemi një tampon gjatë dimrit…është industria ajo që do të duhet të kufizohet dhe këtu do të duhet të hyjë grupi i parë i racionimit,” tha ajo.

Zoti Piper tha se e vetmja mundësi tjetër ishte që qeveria të lironte disa nga rezervat e saj të naftës dhe naftës së papërpunuar.

“Por do të jetë industria ajo që merr peshën kryesore të çdo racionimi fillimisht,” tha ai.

Ndërkohë, AA tha se mbushja e një rezervuari tipik 55 litrash makine tani kushton mesatarisht 89,90 £, nga 68,57 £ një vit më parë.

Çmimet e naftës u rritën pasi Rusia pushtoi Ukrainën, me çmimin e naftës së papërpunuar Brent – pikë referimi globale për çmimet – duke arritur një nivel afër 14-vjeçar në një moment.

Megjithatë, ditët e fundit, çmimi i naftës ka rënë, pasi frika se Bashkimi Evropian do të ndjekë SHBA-në dhe Kanadanë në ndalimin e naftës ruse, janë zbutur.

Nafta e papërpunuar Brent ra deri në 8% duke u tregtuar me 103.68 dollarë për fuçi të hënën.

RAC tha se shoferët do të duhet të përballen me ndoshta më shumë rritje këtë javë, por shtoi se ata “së shpejti duhet të marrin pak kohë nga rritja e çmimeve të pompës me disa denarë për litër çdo ditë pasi çmimet e naftës dhe të shitjes me shumicë duket se janë vendosur”.

“Rritjet e çmimeve të vërejtura gjatë fundjavës janë ende rezultat i rritjes së çmimit të naftës që filloi në fillim të muajit dhe arriti kulmin në fillim të javës së kaluar në 137 dollarë për fuçi,” tha zëdhënësi i karburantit RAC, Simon Williams. “Meqenëse çmimi i naftës tani ka rënë, ne duhet të shpresojmë të arrijmë kulmin dhe të fillojmë të shohim çmimet duke shkuar në anën tjetër për të reflektuar rënien e madhe të kostove të shitjes me shumicë të parë në fund të javës së kaluar, duke mos pasur asnjë rritje të mëtejshme në çmimin e fuçisë. këtë javë.”

Vonesa në kohë

Arsyeja që çmimet më të larta në pompa ka të ngjarë të mbeten pavarësisht rënies së çmimeve të mallrave është për shkak të mënyrës se si shitësit me pakicë blejnë karburantin dhe vonesës kohore midis blerjes me një çmim të caktuar dhe më pas shitjes së tij.

Megjithatë, ekziston një shqetësim që disa shitës me pakicë mund të ngurrojnë të ulin çmimet e tyre nga frika se mos kapen nëse kostot e shitjes me shumicë rriten përsëri.

Luke Bosdet, zëdhënësi i çmimit të karburantit të AA-së, tha se një rënie prej 10,6 p/litër në kostot e benzinës me shumicë të mërkurën dhe të enjten javën e kaluar, e ndjekur nga rënia e vlerës së naftës, kishte prodhuar “anomali të çuditshme çmimesh”.

“Në një qytet këtë fundjavë, mbushja e një rezervuari në një oborr ishte më shumë se një paund më lirë se sa drejtpërsëdrejti përgjatë rrugës në një tjetër,” tha ai.

Bosdet tha se fundjavat ishin koha më e ngarkuar për oborret dhe nxitimi i shoferëve për të mposhtur rritjen e mëtejshme të mundshme të çmimeve kishte shtyrë kërkesën, gjë që në fakt kishte çuar në çmime edhe më të larta në pompat pasi stacionet duhej të rifurnizonin me një ritëm më të shpejtë.

Një treg global

Çmimet e naftës përcaktohen kryesisht nga çmimi i naftës bruto dhe nga kursi i këmbimit të dollarit, pasi marrëveshjet bëhen në dollarë.

Rusia është eksportuesi i tretë më i madh i naftës dhe disa vende perëndimore, për shembull SHBA dhe Kanada, vendosën të ndalojnë importet nga vendi në përgjigje të veprimeve të Rusisë. Kjo do të thotë se kërkesa për naftë nga prodhues të tjerë është rritur, duke çuar në rritjen e çmimeve.

Mbretëria e Bashkuar importon vetëm rreth 6% të naftës nga Rusia, kështu që nuk është aq e varur nga Rusia për furnizimin e mallrave sa janë vendet e tjera evropiane dhe ka thënë se planifikon ta heqë gradualisht atë. Megjithatë, ajo ndikohet nga ndryshimet globale të çmimeve.

Por çmimi i naftës së papërpunuar Brent ra ditët e fundit, për shkak të frikës së reduktuar të një ndalimi evropian të naftës ruse, dhe gjithashtu pjesërisht për shkak të spekulimeve se furnizime shtesë mund të vijnë në treg nga Irani, Venezuela dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.

Konflikti në Ukrainë ka çuar në ngritjen e shqetësimeve nga vendet perëndimore se nga e marrin energjinë e tyre.

Ministri i Energjisë Greg Hands tha se tranzicioni i Mbretërisë së Bashkuar në forma më të pastra të prodhimit të energjisë ishte “një çështje e sigurisë kombëtare” dhe jo vetëm e dekarbonizimit.