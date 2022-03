Paketa e fundit e sanksioneve nga BE/ Gurë të çmuar, orë apo kuaj, rusëve iu ndalohet importimi i mallrave të luksit, përjashtohet teknologjia bërthamore. Ja të gjitha masat ekonomike

Rusëve do t’u ndalohet importimi i shumë rrobave, bizhuterive, çantave dhe kuajve të garave nga Evropa, sipas paketës së fundit të sanksioneve të BE-së, raporton The Guardian.





BE-ja po ndalon eksportin e shumicës së mallrave luksoze në Rusi, duke përfshirë gurë të çmuar, orë, kuaj, havjar dhe lesh. Kufizime të tilla zbatohen vetëm për një pjesë të vogël të vendeve, si Koreja e Veriut dhe Siria, duke theksuar thellimin e izolimit të Rusisë nga ekonomia globale.

Zyrtarët e BE-së thanë se ndalimi i mallrave luksoze ishte krijuar për të synuar rusët e pasur dhe të lidhur mirë, dhe jo qytetarët e zakonshëm. Përjashtohen të gjithë artikujt nën 300 € dhe ka kufij të ndryshëm për kategori të ndryshme mallrash, për shembull makinat nën 50,000 € përjashtohen.

Masat u njoftuan si pjesë e raundit të katërt të sanksioneve të BE-së për Rusinë, i cili përfshin gjithashtu sanksione personale ndaj miliarderit Roman Abramovich dhe kreut të Kanalit One TV të Rusisë, Konstantin Ernst.

BE-ja po ndalon gjithashtu importet e çelikut rus, duke mohuar të ardhurat e Moskës nga një kategori produkti me vlerë 3.3 miliardë euro në 2021. Megjithatë, disa nga prodhuesit e mëdhenj industrialë të Evropës, duke përfshirë Gjermaninë dhe Italinë, fituan me sukses përjashtime, kështu që ndalimi nuk do të përfshijë mineralet e hekurit, paladiumin dhe nikelin. Ndalimi i importit të çelikut do të hyjë në fuqi vetëm pas tre muajsh për të lejuar kontratat ekzistuese të përmbyllen, ndërsa ndalimi i mallrave luksoze hyn në fuqi pothuajse menjëherë.

Polonia dhe shtetet baltike kishin luftuar për të mbyllur këto përjashtime, por humbën para një grupi shtetesh anëtare më konservatore, duke përfshirë Gjermaninë, Italinë, Hungarinë dhe Bullgarinë, sipas burimeve diplomatike. “Saksonët”, Polonia dhe Baltikët, kanë frikë se të tjerëve u mungon ndjenja e urgjencës, veçanërisht pasi raketat po zbarkojnë pranë kufijve të tyre,” tha një diplomat i BE-së.

BE-ja zgjodhi gjithashtu të përjashtojë bërthamoret nga ndalimi i të gjitha investimeve të reja në sektorin energjetik të Rusisë. Pas rrëzimit të MH17 në korrik 2014, BE-ja ndaloi investimet e firmave europiane në fushat ruse të naftës së Arktikut, një masë që tani po shtrihet në të gjitha investimet e reja të karburanteve fosile dhe format e tjera të mbështetjes financiare. Ndalimi nuk do të zbatohet për energjinë bërthamore, pasi disa vende të Evropës Lindore operojnë reaktorë bërthamorë të ndërtuar nga Rusia dhe teknologjia përdoret në mjekësi. Ekziston gjithashtu një plan për të mbrojtur investimet për të sjellë naftë dhe gaz në BE.

Zyrtarët e BE-së përshëndetën një vendim, të rënë dakord me Shtetet e Bashkuara, për të ndaluar agjencitë e vlerësimit të rivlerësojnë aftësinë kreditore të Rusisë. Agjencitë e mëdha të vlerësimit, duke përfshirë Moody’s dhe Fitch, e kanë ulur vlerësimin e Rusisë në “junk status” (‘Statusi i mbeturinave’ është një term i folur që përdoret për të përshkruar një vend që ka rënë nën një shkallë të pranueshme investimi në sytë e tre agjencive të vlerësimit të njohura ndërkombëtarisht), pasi kanë frikë se recesioni pasues do të shkaktojë një mospagim të borxheve shtetërore. Zyrtarët e BE-së thanë se vendimi për të ndaluar vlerësimet e reja të Rusisë dhe kompanive ruse ishte i rëndësishëm sepse do të ngrinte statusin ekzistues në tregjet globale. “Pra, nuk do të kishte vlerësime të reja, nëse do të kishte një rimëkëmbje në të ardhmen,” tha një zyrtar i BE-së.