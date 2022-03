Putin e firmos/ Rusia miraton ligjin për të marrë kontrollin e avionëve të huaj të mbetur në vend

Rusia miratoi të hënën një ligj që lejon linjat ajrore të vendit të ri regjistrojnë avionët që ishin marrë me qira nga jashtë në një përpjekje për të anashkaluar sanksionet perëndimore.





Projektligji, i nënshkruar nga Presidenti rus Vladimir Putin, synon të mbështesë fluturimet e brendshme në Rusi dhe të sigurojë funksionimin e pandërprerë të aktiviteteve në fushën e aviacionit civil.

Sanksionet perëndimore të vendosura pas pushtimit rus të Ukrainës u dhanë kohë firmave të qiradhënies së avionëve deri më 28 mars për të riposeduar avionët nga vendi.

Linjat ajrore ruse kanë rreth 780 avionë të marrë me qira – me 515 prej tyre të marrë me qira nga jashtë. Shumica e avionëve të huaj me qira që operojnë në Rusi janë të regjistruar në Bermuda dhe Irlandë.

Autoritetet e aviacionit në ato vende kishin thënë se po pezullonin certifikatat e vlefshmërisë ajrore për ata avionë. Avionët nuk mund të fluturojnë pa certifikatën e vlefshmërisë ajrore të lëshuar nga autoriteti i aviacionit civil në vendin ku ai është i regjistruar.

Ri regjistrimi i avionëve në pronësi të huaj në Rusi do të synonte të anashkalonte këtë kërkesë. (nypost.com)