SHBA jep alarmin: Kemi informacione të besueshme që Kina është e gatshme t’i ofrojë ndihmë ushtarake Rusisë!

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë të ditur se kanë informacione se Kina është treguar e gatshme për ti ofruar ndihmë ushtarake dhe ushqimore Rusisë, ndërkohë që kjo e fundit po sulmon Ukrainën.





Lajmi është bërë i ditur për CNN nga një zyrtar i lartë në “Shtëpinë e Bardhë’. Uashingtoni mësohet se po përcjell këtë informacion edhe te aleatët e saj në NATO.

Edhe më herët gjatë të hënë në takimin 7 orësh në Romë, një ndihmës i lartë i Presidentit të SHBA Joe Biden paralajmëroi homologun e tij kinez për “imlikimet dhe pasojat e mundshme” për Kinën që duhet të ketë nëse mbështet Rusinë, tha një zyrtar i lartë i administratës.

Ditën e diel u publikua një tjetër lajm ku Rusia i kërkonte ndihmë ushtarake dhe ushqimore Kinës, por ky lajm u mohua nga të dyja palët e përfshira. Ndërkohë që SHBA-të e kanë bërë të qartë se në rast se Kina do të ndihmojë Rusinë në këtë luftë do të përballet me sanksione të forta.