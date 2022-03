‘Shpresoj se nuk donin të më lëndonin’/ Fjalët e ndjera të 9-vjeçares ukrainase, që humbi krahun kur u qëllua nga rusët me mitraloz, duke i vrarë babanë

Kirurgëve në Kiev iu desh të prisnin krahun e një vajze nëntëvjeçare për t’i shpëtuar jetën pasi ajo u qëllua duke u larguar nga shtëpia e saj.

Vajza, e njohur si Sasha, po shërohet në spital. Ajo po ikte nga luftimet në periferi të Kievit, Hostomel me babanë, nënën dhe motrën e saj javën e kaluar kur makina e familjes u godit nga plumbat.

Babai i saj u vra dhe tre të tjerët u arratisën në rrugë përpara se të strehoheshin në një bodrum. Sasha hyri dhe humbi vetëdijen për dy ditë përpara se ajo të dërgohej në një spital aty pranë me një barelë me turne nga vullnetarë që tundnin një flamur të bardhë.

Duke folur nga shtrati i saj në spital, Sasha tha:

Rrethinat veriperëndimore të Gostomel, Irpin dhe Bucha janë në vijën e parë të betejës për Kievin. Ushtria ruse nisi një sulm masiv në këto qytete satelitore me shpresën për të kapërcyer mbrojtjen e Ukrainës dhe për të kapur kryeqytetin.

Në Spitalin Qendror Irpin, Bucha, kirurgu vaskular Dr Vladislav Gorbovec, zbuloi se gangrena ishte përhapur dhe ai mori vendimin për të amputuar krahun e saj të majtë mbi bërryl. Sasha do të kishte vdekur ndryshe.

Dr Gennadiy Druzenko, nga Spitali i Parë Lëvizës Vullnetar, tha për MailOnline se Sasha është një nga një numër fëmijësh që pësuan lëndime të tmerrshme në betejën për Kievin.

“Kjo vajzë u soll në Spitalin Qendror Irpin me lëndime të tmerrshme. Ajo ishte qëlluar teksa po evakuohej nga Gostomel me prindërit e saj. Babai i saj u qëllua për vdekje teksa i largonte nga luftimet me makinën e tij. Vajza, motra dhe nëna e saj gjetën siguri në një bodrum. Ata qëndruan atje për dy ditë ndërsa në rrugët sipër tyre po luftohej. Ajo u plagos rëndë, humbi ndjenjat dhe u bë delirante. Ushtarët rusë u përpoqën të hynin në bodrum. Ata qëlluan në derë dhe u bërtitën njerëzve që të dilnin jashtë. Më në fund vajza u soll në spital nga civilët që tundnin një flamur të bardhë teksa vraponin nëpër zonën e betejës. Ajo mori trajtim urgjent në Spitalin Qendror Irpin, i cili ishte nën të shtëna me armë zjarri. Doktori zbuloi se gangrena po përhapte në krahun e saj nga lëndimi i saj. Atij iu desh të amputonte krahun e majtë për t’i shpëtuar jetën. Më pas vajza u transferua në një klinikë private në Kiev. Ajo është një nga disa fëmijë që kanë pësuar lëndime të tmerrshme. Të gjithë ata kanë humbur të paktën një nga prindërit e tyre.’, u shpreh Dr. Druzenko.