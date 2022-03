A do të ketë rritje të çmimit të biletës? Shoqata e Transportit Publik reagon pas përfshirjes te Paketa e Rezistencës Sociale

Vetëm lajmi i mirë i dhënë nga qeveria nxiti operatorët e transportit publik të shtojnë me së paku 20% flotën e autobusëve në qarkullim për të shpresuar në normalizimin e situatës në përfundim të tre muajve. Por në rast të kundërt, bisedimet kthehen në pikën zero, me mosndërhyrjen e qeverisë në kapërcimin e krizës në sektorin e transportit urban.

Kreu i Shoqatës së Transportit, Dashnor Memaj, ndau dje reagimin pozitiv të operatorëve me përfshirjen në paketën e rezistencës sociale në tre muajt në vazhdim, ndërkohë që u shpreh i rezervuar për atë se çfarë do të ndodhë më tej.

Sipas tij, në momentin që operatorët e transportit do të kenë në llogari masën e subvencionit, shoqata do të apelojë operatorët të nxjerrin të gjithë flotën e autobusëve në qarkullim.

Me paralajmërimet e herëpashershme, ata përgjysmuan numrin e autobusëve duke lënë qytetarët në rrugë. Në mënyrë gjithashtu të paautorizuar, disa linja ndërqytetëse apo rreth qytetase rritën çmimin e biletës, ndërkohë që prisnin sinjale ndihme nga qeveria.

Çmimi i biletave

Ajo që është e rëndësishme për qytetarët kryeqytetas sot lidhet me çmimin e biletës urbane, e cila do t’i rëndojë buxhetit të qeverisë, e jo xhepit të tyre. Këtë e tha qartë kreu i shoqatës së transportit.

“Duke parë se kërkesat ekonomike nuk po plotësoheshin asnjëra nga pushteti vendor e lokal, rritja e biletës me 80 lekë ishte guri i fundit me të cilin menduam të shpëtojmë nga situata e krizës ku jemi. Theksojmë se për këtë periudhë nuk do të ketë asnjë tentativë për rritje të çmimit të biletës, duke shpresuar që pas tre muajsh, çmimi i naftës të mos jetë në këto nivele dhe të vazhdojmë me kërkesën që qeveria të hartojë një politikë të mirëfilltë financiare për të kaluar krizën si sektor transporti. Në momentin që do të kemi plotësim, as nuk do të kërkojmë, as do ta rrisim çmimin e biletës”, nënvizoi Memaj.