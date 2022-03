U ankua për faturën e dritave në Spanjë dhe çmimin e naftës në Bruksel/ A duhet besuar Xhozef Borej i BE-së?

Kush ankohet këto ditë për çmimet e larta të naftës dhe ushqimeve rrezikon të identifikohet si pjesë e lojës ruse për demotivimin e aleancës së shpallur nga NATO për Ukrainën.





Por ankesa e Përfaqësuesit të Lartë të Bashkimit Europian për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, Zhozef Borrej në Tiranë për faturën e dritave dhe për çmimin e naftës, kishte një qëllim tjetër, ngushëllues dhe motivues për qytetarët shqiptarë që janë alarmuar nga rritja e çmimeve dhe kanë dalë të protestojnë.

Pas takimit kokë më kokë me kryeministrin Rama, Borrej solli si shembull faturën e tij të energjisë dhe çmimin e naftës që paguan për të lëvizur me makinë në Bruksel, si për të treguar se edhe vetë ai, po e pëson nga lufta në Ukrainë dhe pavarësisht kësaj mbetet solidar.

“Unë për shembull po paguaj faturën e energjisë në Spanjë. 50 euro ka qenë më parë ndërsa tani ka shkuar 500 euro pikërisht njësia e mëparshme. Kjo ka ndodhur në të gjithë Europën. Çmimet e energjisë elektrike janë rritur të paktën gjashtëfish. Nafta, karburanti që përdor për makinën në Bruksel është më shumë se 2 euro litri. Pra 20% rritje që ka qenë. Mund të përmend të njëjtat shifra për ushqimet, produktet ushqimore por më vjen keq të them që do të jetë një fenomen që do të ndikojë vendet më të varfëra në botë shumë më shumë se ne” tha Borrej.

Në fakt, që kriza do të godasë më shumë vendet e varfëra, këtë shqiptarët e ndjejnë më mirë se një politikan në Bruksel. Dhe për ta kuptuar mjafton të shohësh rrogën bazë me të cilën paguhet Borrej, pa përfshirë privilegjet e tjera. Pak para se stafi i Ursula von Der Leyen të merrte detyrën, mediat europian shprehën shqetësim për shpenzimet e fryra të kupolës drejtuese të Komisionit Europian. Në një shkrim të inhouse-legal.eu shkruhej.

“Komisioni i ri, nëse fiton një votëbesim në Parlamentin Evropian, do të marrë detyrën më 1 nëntor 2019. Mandati i tij do të zgjasë pesë vjet. Me marrjen e detyrës, të gjithë komisionerët duhet të bëjnë betimin përpara Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. Atyre do t’u paguhet paga bazë mujore prej rreth 22,400 euro në muaj, ku presidenti merr 27,400 euro dhe nënkryetarët rreth 25,000 euro. Shtesa të tjera paguhen mbi këto. Të gjithë komisionerët do të marrin një pension të përjetshëm nga BE-ja, pavarësisht nga kohëzgjatja e shërbimit”.

Xhozef Borej është një ndër nënkryetarët e Komisionit Europian, pra paga e tij është të paktën 25 mijë euro, pa llogaritur këtu privilegjet e tjera të shpenzimeve shtesë.

Vështirë të besohet se Borrej e paguan vetë naftën për të cilën thotë se ka shkuar dy euro litri në Bruksel.

Edhe sikur të jetë ashtu, me 25 mijë euro në muaj pagë dhe me një pension të përjetshëm nga financat e BE, janë të pakta gjasat që ai të ndjejë në xhep pasojat e luftës në Ukrainë. Ndryshe është për një pensionist në Shqipëri, që vërtet nuk e paguan faturën e energjisë elektrike 500 euro në muaj, por i duhet të bëjë llogaritë me një pension mjeran disa qindra euro (në rastin më të mirë).

Krahasimi mjafton për të kuptuar se solidariteti i treguar nga pushtetarët është sa propagandistik, aq edhe i djallëzuar. Pikërisht për këtë qytetarët e vendit më të varfër të Europës nuk i besuan thirrjet për solidaritet dhe këshillat për të shtrënguar dhëmbët nga pushtetarët në Shqipëri. Dhe vështirë se do t’i besojnë nga burokrati i radhës që vjen nga Brukseli.