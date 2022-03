U vra pas sulmit mbi mjetin e medias, Fox News e konfirmon: Gazetarja 24-vjeçare ukrainase, pjesë e ekipit tonë

Fox News ka konfirmuar vdekjen e gazetares së tyre në Ukrainë, në sulmin ditën e djeshm ku humbi jetën edhe kameramani i Fox News Pierre Zakrzewsk dhe la të plagosur korrespondentin Benjamin Hall.





CEO e Fox News Media, Suzanne Scott informoi stafin e Fox News sot, duke shkruar :

Në përpjekjen tonë për t’ju mbajtur të informuar për ngjarjet tragjike të djeshme, ne donim të raportonim se gazetarja Oleksandra ‘Sasha’ Kuvshynova u vra gjithashtu së bashku me kameramanin tonë Pierre Zakrzeëski kur automjeti i tyre u godit nga zjarri në hyrje dje, ndërsa ishin në fushë me Benjamin Hall…

Sasha ishte vetëm 24 vjeç dhe shërbente si konsulent për ne në Ukrainë. Ajo po ndihmonte ekuipazhet tona të lundronin në Kiev dhe zonën përreth ndërsa mblidhte informacione dhe fliste me burimet. Ajo ishte jashtëzakonisht e talentuar dhe kaloi javë të tëra duke punuar drejtpërdrejt me të gjithë ekipin tonë atje, duke vepruar gjatë gjithë kohës për t’u siguruar që bota e dinte se çfarë po ndodhte në vendin e saj.

Ekipi ynë në Ukrainë më thotë se Sasha kishte një pasion për muzikën, artet dhe fotografinë dhe ishte një kënaqësi të punuarit me të. Disa nga korrespondentët dhe producentët tanë kaluan ditë të gjata me të duke raportuar lajmet dhe u njohën me të personalisht, duke e përshkruar si punëtore, qesharake, të sjellshme dhe të guximshme.

Ëndrra e saj ishte të lidhë njerëz anembanë botës dhe të tregonte historitë e tyre dhe ajo e përmbushi këtë përmes gazetarisë së saj…Ne ndaluam të jepnim këtë lajm shkatërrues më herët sot për respekt për familjen e saj, me të cilën kemi qenë në kontakt gjatë gjithë kohës dhe e zgjerojmë ngushëllimet tona më të thella për ta.