Veliaj fiton gjyqin ndaj Dumës/ Historia e përplasjes mes dy politikanëve: Lidhje me mafien, trafikante apartamentesh!

Gjykata e Apelit ka rrëzuar pretendimet e Grida Dumës, duke lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së Posaçme, sipas së cilës, Veliaj nuk ka shpifur kur gjatë fushatës i ka kujtuar Grida Dumës se i kishte shitur disa herë të njëjtin apartament një individi dhe se ajo qe dënuar nga gjykata për mashtrim.





Kjo nuk është humbja e vetme e Grida Dumës përballë Erion Veliajt. Në zgjedhjet e 25 prillit Duma e sfidoi Veliajn me pretendimin se do ta mundte në Kavajë. Por, rezultati përfundoi me fitoren e thellë të socialistëve të drejtuar nga Veliaj në Qarkun e Tiranës. Më herët, deputetja Duma ka pësuar disfatë edhe në Tiranë, ku ka humbur përballë Veliajt edhe në Njësinë 1. Ndërkaq, në zgjedhjet e pjesshme të 6 marsit në Rrogozhinë, Duma regjistroi humbjen e radhës me Veliajn.

Historia e përplasjes mes dy politikanëve

Grida Duma ka akuzuar kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj se doli në përgjimet e antimafias italiane për grupin mafioz ‘Ndrangheta’.

Duma tha më 21 janar të vitit të kaluar se përgjimet të publikuara konfirmojnë se Erion Veliaj dhe Edi Rama po e përdorin Tiranën si lavatriçe për paratë e pista, të mafias dhe krimit të organizuar, duke përfituar 20% të fitimit.

Reagimi i kryetarit të Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj ka qenë i menjëhershëm. Në Rrogozhinë Veliaj ka ironizuar akuzat e Dumës.

“Do dëgjoni në këtë fushatë çudira. Do dalin që kemi qenë shokë në çerdhe me Eskobarin. Do dalin lloj çudirash”, tha Veliaj.

Më vonë Veliaj tha se do të padisë në gjykatë Grida Dumën për shpifje. Veliaj theksoi se dëshirat e disa mafiozëve italianë për të bërë plane biznesi për Shqipërinë dhe dëshirat e PD-së që këto plane të jenë të vërteta, janë bashkuar në gojën e një trafikanteje të njohur apartamentesh.

Pas PD-së, ka ardhur edhe reagimi i ish- deputetes Grida Duma për padinë e kryebashkiakut Erion Veliaj për shpifje. Duma shprehet se kjo padi është një tregues që Veliaj është i “kapur kokë e këmbë” nga mafia.

“Buratini i Ramës është i kapur kokë e këmbë! Asnjë mjet nuk do më ndalojë mua, Partinë Demokratike të luftojmë për të vërtetën! Askush nuk do të na ndalojë të themi të vërtetën dhe në 25 prill ti japim shqiptarëve një qeveri që kujdeset për ta. Bashkëngjitur shikoni gjyqin të fituar me Veliaj për shpifje, kur denoncuam të tjera shkelje dhe abuzime te tij me taksat e shqiptarëve”, shkruan Duma.

Veliaj padit Grida Dumën për shpifje: Dëshirat e mafiozëve italianë dhe të PD-së janë bashkuar në gojën e një trafikanteje apartamentesh

“Po ndjek përmes shtypit, se si dëshirat e disa mafiozëve italianë për të bërë plane biznesi për Shqipërinë dhe dëshirat e PD-së që këto plane të jenë të vërteta, na janë bashkuar në gojën e një trafikanteje të njohur apartamentesh. Kushdo që ndërton në Bashkinë e Tiranës ka një emër dhe mbiemër, kurse lejet e ndërtimit kanë dosje transparente për mënyrën e financimit. Dëshirat e mafias italiane për t’u futur në industrinë e ndërtimit janë dëshira të tyre dhe të PD-së. Ne nuk ndalojmë dëshira, por veprime konkrete”, u shpreh Veliaj.

Pse Veliaj e quajti Dumën, trafikante apartamentesh?

Ish-deputetja e PD-së sipas Veliaj do duhet të sqarojë se si u bë investitore pallatesh vite më parë, duke përfunduar në gjyqe për mashtrime dhe duke lënë burgjeve partnerët e saj në biznes.

Por si përfundoi Grida Duma në prokurori për “Vjedhje me anë të mashtrimit”?

Kallëzimi është kryer nga shtetasi Albert Pali, i cili akuzoi direkt Grida Dumën dhe Roland Rexhon, të cilët kanë pasur në bashkëpronësi kompaninë ndërtimore “Kristian Konstruksion”.

Sipas kontratës Duma dhe Rexho në përfundim të objektit, pra pallatit, detyroheshin të kalonin në pronësinë e kallëzuesit tre apartamente me nga dy dhoma dhe një kuzhinë me sipërfaqe totale 283 metra katror. Më tej Albert Pali pretendon se kjo marrëveshje nuk është respektuar dhe për pasojë, ai ka ndjekur rrugët ligjore duke e paditur penalisht Grida Duma dhe aksionerin. Mësohet se veç kësaj padie kompania në fjalë ka dhe 15 procese gjyqësore.