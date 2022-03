Banorja e qytetit që ra në duart e rusëve: Askush nuk guxon të largohet, ata mund të na vrasin! Mungojnë ushqimet dhe ilaçet

BBC ka folur me disa nga banorët e qytetit jugor të Khersonit në Ukrainë i cili ra në duart e rusëve në fillim të këtij muaji.





“Ushtarë rusë kudo, pushtues kudo. Khersoni është i pushtuar”, thotë një nga personat që foli me BBC e identifikuar me emrin Olga.

“Askush nuk mudn të largohet nga qyteti ose të shkojë në qytet sepse ata vrasin njerëz të zakonshëm. Ata vrasin njerëz të pafajshëm. Civilët që janë përpjekur të largohen nga qyteti janë vrarë.

Ushtarët rusë kanë një listë të personave në qytet dhe thjasht mund ta gjejnë vendin se ku ata jetojnë. Nëse ata vënë re diçka u shkojnë në banesë dhe i vrasin”, u shpreh ajo.

Olga pretendon se disa njerëz që kanë protestuar janë grumbulluar dhe vrarë. Ajo thotë se nuk kanë komunikime me asnjë, kanë mungesë ushqimi dhe ilaçesh si dhe probleme me furnizimin me gaz dhe energji elektrike.