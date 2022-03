Fuqitë aziatike nuk kanë gjasa të lehtësojnë problemet ekonomike të Rusisë, Putini mbetet i vetëm përballë sanksioneve perëndimore

“Ku përparon armiku, ne tërhiqemi. Aty ku armiku tërhiqet, ne ndjekim”, tha dikur Mao Ce Duni, babai themelues i Kinës komuniste, për të nënvizuar rëndësinë e dinamizmit strategjik në kohë krize.





Pas fillimit të një pushtimi Ukrainës, i cili ka shkaktuar një valë gjymtuese të sanksioneve perëndimore kundrejt ekonomisë ruse, Moska tani pritet të ndjekë këshillat e Maos dhe të kërkojë mundësi të reja në Lindje.

Problemi, megjithatë, është se agresioni i paprovokuar i Rusisë në Evropë mund të ketë shkatërruar shanset e saj dikur të larta për të bërë një kthesë të suksesshme drejt tregjeve fitimprurëse të Azisë.

Në realitet, teksa Kina i ka ofruar njëfarë mbështetjeje diplomatike dhe ekonomike Rusisë që nga fillimi i pushtimit, shumë fuqi të tjera ekonomike në rajon e kanë bërë të qartë se janë të tmerruar nga veprimet brutale të presidentit rus Vladimir Putin.

Ekonomitë më të industrializuara të Azisë – Japonia, Koreja e Jugut, Tajvani dhe Singapori – vendosën sanksione gjithëpërfshirëse ndaj Rusisë. Shumica dërrmuese e anëtarëve të Asociacionit të Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN) mbështetën rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila dënoi pa mëdyshje agresionin e armatosur të Rusisë kundër një fqinji sovran. Ç’është më e rëndësishmja, edhe kombet tradicionalisht pro-Moskës si Vietnami po luftojnë për të kryer tregti me Rusinë, mes sanksioneve ndërkombëtare gjithëpërfshirëse, të cilat tani shtrihen në linjat globale të anijeve, si dhe në institucionet financiare. Kështu, pasi u shty plotësisht nga tregjet perëndimore, Moska nuk ka gjasa ta gjejë veten një shtëpi të re mikpritëse në Azi.

Marshimi drejt Lindjes

Për shekuj me radhë, shqiponja dykrenare ka qenë një simbol i lidhur fort me Rusinë, duke përfaqësuar dëshirën e perandorisë së fuqishme për të zgjeruar ndikimin e saj si në Perëndim ashtu edhe në Lindje të saj. Megjithatë, vetëm pas formimit të Bashkimit Sovjetik dhe fillimit të Luftës së Ftohtë, Rusia – zemra rrahëse e unionit – filloi me të vërtetë të gërmonte sfera ndikimi në të gjithë Azinë, duke përfshirë pjesën më të madhe të Indo-Kinës. Në veçanti, Moska shërbeu si një aleat kyç i forcave komuniste në Vietnam, të cilat arritën të mposhtnin Francën, Shtetet e Bashkuara dhe përfundimisht Kinën.

Megjithatë, rënia e Bashkimit Sovjetik në fillim të viteve 1990, solli një epokë të zgjatur të mungesës së Rusisë nga çështjet strategjike të Azisë Lindore. E penguar nga krizat ekonomike në vend, dhe e shqetësuar nga zgjerimi i Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO) në Evropën Qendrore dhe Lindore, Rusia mbeti kryesisht në mbrojtje – dhe e painteresuar për Azinë Lindore – në dekadën e parë të shekullit të 21-të. Por në dekadën e fundit apo më shumë, fuqia euroaziatike filloi të riorientojë me vetëdije fokusin e saj strategjik. Në vitin 2012, për shembull, ajo shpenzoi 21 miliardë dollarë në qytetin e saj më të madh lindor, Vladivostok, në përgatitje për Samitin e Bashkëpunimit Ekonomik të Azisë Paqësorit (APEC) që do të mbahej atje. Një vit më pas, Presidenti Putin përsëriti orientimin e vendit të tij drejt lindjes në Forumin Ekonomik Ndërkombëtar të Shën Petersburgut. ku ai u zotua të rigjallërojë infrastrukturën publike në rajonin e Siberisë si dhe të kërkojë mundësi të reja në tregjet aziatike. Jo shumë kohë më vonë, Rusia finalizoi një marrëveshje masive 30-vjeçare energjetike me Kinën me vlerë 400 miliardë dollarë, duke vendosur terrenin për një epokë të re bashkëpunimi ekonomik me fuqitë kryesore ekonomike të Azisë.

Në vitin 2016, Putin vizitoi personalisht Japoninë për të përmirësuar lidhjet strategjike dhe ekonomike me ekonominë e tretë më të madhe në botë. Rusia ofroi gjithashtu teknologji hapësinore dhe burime energjetike përmes një tubacioni të propozuar trans-korean drejt Koresë së Jugut fqinje, një tjetër dinamo ekonomike aziatike.

Në këmbim të përpjekjeve të saj, Rusia mirëpriti mallrat e konsumit, si dhe investimet e prodhimit nga Azia.

*** Nga Richard Javad Heydarian (specialist në çështjet gjeopolitike dhe ekonomike aziatike).