‘Kam arsye të fortë’/ Rama nga Durrësi: Jo 100 veta si mbrëmë, por 100 mijë të ishin atje, asnjë taksë nuk do të ulet!

Kryeministri Edi Rama e përsëriti edhe një herë nga Durrësi qëndrimin e qeverisë së tij se asnjë taksë nafte nuk do të ulet.

Kjo për shkak të mburojës siç tha Rama që qeveria po i bën konsumatorëve dhe bizneseve të vogla me çmimin e energjisë elektrike.

Duke sjellë shembull se sa do duhet të paguante një biznes i vogël për faturën reale të energjisë elektrike, Rama tha se shumë vende pune do të rrezikoheshin.

“Ja një biznes tjetër me 132 mijë lekë të vjetra konsumin, po ti vinte vlera ishte 357 mijë lekë iku një kamarier direkt këtu. Sikur një njeri të ikë nga puna 95 mijë të papunë brenda një muaji me një faturë. 95 mijë njerëz do i nxjerrim në rrugë, për çfarë? Për të hequr taksën e karburantit të tyre që dalin ulërijnë atje e shajnë e mallkojnë e sajojnë fakte të paqena e nuk lënë fjalë të ulët pa thënë?”.