“Mbi 3 milionë njerëz kanë ikur nga Ukraina”/ OKB: 90 për qind e ukrainasve rrezikojnë varfërinë nëse zgjatet lufta

Numri i refugjatëve ukrainas që kanë ikur nga lufta, tani ka shkuar në 3,000,381, sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatë.





Aty përfshihen 1.8 milion ukrainas që gjenden në Poloni dhe 300,000 që janë nisur drejt Evropës Perëndimore. Refugjatët kanë ikur nga qytetet e sulmuara prej forcave ruse.

Në 20 ditët e luftës, OKB-ja ka thënë se janë regjistruar 691 viktima civile dhe 1,143 të plagosur. Pentagoni ka thënë se forcat ruse vazhdojnë të bëjnë pak përparim në Ukrainë, 20 ditë pas nisjes së pushtimit.

Mirëpo disa qytete të mëdha po përballen me bombardime të mëdha, sipas një zyrtari të Departamentit amerikan të Mbrojtjes. Një konvoj me trupa ruse vazhdon të jetë 20 kilometra larg Kievit, ku, sipas zyrtarit, civilët po përballen me më shumë sulme.

Rusët vazhdojnë të hasin në rezistencë për të marrë Harkivin – qytetin e dytë më të madh të Ukrainës dhe Mikollaivin, qytetin jugor afër Detit të Zi.

Megjithatë, forcat pushtuese kanë izoluar Çernihivin në veri dhe Mariupolin në juglindje, ndonëse Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Ukraina është duke punuar për të mbajtur të hapura linjat e komunikimit me liderët lokalë.

Sipas këtij zyrtari amerikan, rusët dhe ukrainasit kanë shfrytëzuar 90 për qind të fuqisë së tyre ushtarake. Më 24 shkurt, presidenti rus, Vladimir Putin ka urdhëruar “operacion special” për të çmilitarizuar Ukrainën.

Veprimi i Kremlinit ka nxitur zemërim dhe është dënuar në shumë vende të botës. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë përgjigjur me sanksione të ashpra kundër Moskës. (REL)

OKB: 90 për qind e ukrainasve rrezikojnë varfërinë nëse zgjatet lufta!

Sipas OKB, nëse pushtimi i paprovokuar i Ukrainës nga Rusia do të vazhdojë edhe më gjatë, pothuajse 30 për qind e popullsisë prej 44 milionë banorësh, mund të bie në varfëri të skajshme, kurse mbi 60 për qind rrezikon të varfërohet brenda një viti, vlerëson Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP), në një projeksion të hershëm të publikuar më 16 mars.

UNDP citon vlerësimin e qeverisë ukrainase se lufta deri më tani ka shkaktuar një humbje prej të paktën 100 miliardë dollarësh të infrastrukturës kryesore si rrugët, urat dhe spitalet, dhe ka shkaktuar mbylljen e të paktën gjysmës së bizneseve të Ukrainës, ndërsa gjysma tjetër funksionon nën kapacitete.