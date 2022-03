Rama flet për skenarët ogurzinj: Duhet të jemi të përgatitur edhe që gjërat mund të shkojnë më keq!

Nëse konflikti në Ukrainë zgjat, kryeministri Edi Rama tha se qeveria shqiptare duhet të jetë e përgatitur edhe për skenarin që gjërat me çmimet mund të shkojnë dhe më keq.

“Ne duhet të jemi të përgatitur edhe për skenarin që gjërat mund të shkojnë më keq por patjetër duhet të bëjmë këtë me shpresën që nuk është një shpresë kot por ka dhe ajo argumentet e vet që gjërat do shkojnë më mirë por nuk varet nga ne e nuk e ndalojmë dit ne luftën atje”, tha Rama nga një takim me përfaqësues të bizneseve të vogla në Durrës.