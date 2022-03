Rusët rrëmbejnë një tjetër politikan ukrainas/ Kryebashkiaku i Skadovsk në duart e ushtarëve të Putin, nuk dihet nëse është gjallë

Forcat ruse dyshohet se kanë rrëmbyer Kryebashkiakun dhe zëvendësin e qytetit port ukrainas Skadovsk, sipas ministrit të Jashtëm të Ukrainës, Dmytro Kuleba.

Russian invaders continue to abduct democratically elected local leaders in Ukraine. Mayor of Skadovsk Oleksandr Yakovlyev and his deputy Yurii Palyukh abducted today. States & international organizations must demand Russia to immediately release all abducted Ukrainian officials! pic.twitter.com/bmaAuurx9h

