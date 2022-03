Pamjet e arrestimit/ Elsa Lila në pranga e shoqëruar nga dy karabinierët italianë

Këngëtarja e njohur shqiptare, Elsa Lila ka rënë në prangat e karabinierëve italianë të mërkurën, e akuzuar si pjesë e një grupi të struktura kriminal që merrej me trafikun e drogës. Mediat italiane kanë publikuar pamjet e arrestimit të këngëtares shqiptare Elsa Lila gjatë operacionit për goditjen e një grupi italo shqiptar që merrej me trafik droge në Romë.





Në pamjet e publikuara ajo shfaqet me pallto të zezë dhe një kapuç rozë në kokë ndërsa policia italiane ka mbuluar fytyrën e saj për shkak se çështja është ende në fazë hetimi. Elsa Lila kishte rolin e financieres së grupit kriminal prej 13 personash, nga të cilët deri më tani janë arrestuar vetëm 9.

OPERACIONI KU U ARRESTUA ELSA LILA

Sipas mediave italiane, operacioni është finalizuar në orët e para të mëngjesit të së mërkurës nga Drejtoria e Rrethit Anti-mafia të Romës. Blutë kanë lëshuar 13 urdhër arreste prej të cilëve janë ekzekutuar deri më tani vetëm 9.

Operacioni u finalizua në orët e para të mëngjesit. Sipas mediave italiane grupi ishte i përbërë nga persona me kombësi shqiptare dhe italiane me bazë në Acilia. Grupi i kryente takimet në një lokal në këtë zonë ku ndante detyrat dhe të ardhurat që mblidheshin nga trafiku i drogës.

I përfshirë në këtë skemë është boksieri Petrit Bardhi i njohur si “Titty”. Ai ishte arrestuar edhe më herët në vitin 2015 bashkë me Arben Zogun në një operacion të Guardia di Finanza.

SANREMO

Elsa Lila është një ndër personalitetet e njohura të këngës shqiptare, por që ka debutuar me sukses edhe në Itali në Festivalin e Sanremos. Ajo për herë të parë këndoi në itali në vitin 2003 me kengën Valeria, ndërkohë që në vitin 2007 ajo mori pjesë sërish me këngën “Il senso della vita” (kuptimi i jetës).

Elsa Lila ka lindur në Tiranë, Shqipëri dhe babai i saj ishte një këngëtar i ish-korit të shtetit shqiptar, ndërsa nëna e saj ishte violiniste, kështu që të dy prindërit e saj e rritën atë afër muzikës dhe teatrit, duke i dhënë asaj një dashuri të madhe për artet.

PËRFSHIRJA NË POLITIKË

Këngëtarja shqiptare, Elsa Lila është përfshirë në politikë vite më parë, kur Partia Socialiste asokohe në opozitë hyri në grevën e urisë në Çadrën para Kryeministrisë.

Elsa Lila në vitin 2010 iu bashkua deputetëve në grevën e urisë, ku ka bërë thirrje që qytetarët të mbështesnin Partinë Socialiste në kërkesën për hapjen e kutive të zgjedhjeve të 2009-ës.

“Sot ka ardhur ora e qytetarit. Vëllezër dhe motra, unë tani do te shkoj te bashkohem me Shegen, Floren, Olten, Mozen, Ermonelen, Fatmirin dhe te gjithë shqiptaret e ndershëm. Qe ne ketë moment, po hyj ne greve urie me dëshirën time te lire”, shprehej Elsa Lila në mitingun e PS-së.

Elsa Lila ka pozuar disa herë krah Edi Ramës, I cili në vitin 2013 publikoi foton me këngëtaren duke u përqafuar dhe ku shpjegonte se ajo erdhi nga Italia për të votuar Rilindjen.