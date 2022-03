Analiza nga BBC/ Çfarë është NATO dhe si i është përgjigjur pushtimit rus në Ukrainë?

Media ndërkombëtare BBC ka realizuar një artikull mbi rolin e NATO-s si aleancë transatlantike, dhe pse ajo nuk mundet të ndërhyjë në konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës.





Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky ka pranuar se vendi i tij nuk mund të anëtarësohet në NATO as në të ardhmen e afërt.

Në anën tjetër, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg u shpreh kjo aleancë është në mbështetje të Ukrainës. Shtete të ndryshme ku përfshihet dhe Britania e Madhe, po dërgojnë ndihma ushtarake në Ukrainë.

Por pavarësisht kësaj, aleanca ka refuzuar thirrjet për vendosjen e një zone ndalim fluturimi mbi Ukrainë, duke u shprehur se kjo do të përshkallëzonte dhe do e fuste aleancën në një konflikt të drejtpërdrejtë me Rusinë.

Çfarë është NATO?

NATO, ose Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut, është një aleancë ushtarake e formuar në vitin 1949 nga 12 shtete, duke përfshirë SHBA-të, Kanadanë, Britaninë e Madhe dhe Francën.

Anëtarët ranë dakord t’i vijnë në ndihmë njëri-tjetrit në rast të një sulmi të armatosur kundër një shteti anëtar. Qëllimi i tij fillimisht ishte të kundërshtonte kërcënimin e zgjerimit rus të pasluftës në Evropë.

Në vitin 1955 Rusia Sovjetike iu përgjigj NATO-s duke krijuar aleancën e saj ushtarake të vendeve komuniste të Evropës Lindore, të quajtur Pakti i Varshavës.

Pas rënies së Bashkimit Sovjetik në 1991, një numër i vendeve të ish-Traktatit të Varshavës ndërruan anën dhe u bënë anëtarë të NATO-s. Aleanca now ka 30 anëtarë.

Pse nuk është Ukraina pjesë e NATO-s?

NATO fillimisht i ofroi Ukrainës anëtarësimin në vitin 2008, dhe pas aneksimit të Krimesë nga Rusia në vitin 2014, Ukraina e ktheu në prioritet anëtarësimin. Por kjo nuk ka ndodhur, kryesisht për shkak të kundërshtimit të gjatë të Rusisë ndaj një hapi të tillë.

Rusia ka frikë se NATO po shkel territorin e saj duke marrë anëtarë të rinj në Evropën Lindore dhe se pranimi i Ukrainës do të sillte forcat e NATO-s në oborrin e saj. Presidenti i Ukrainës Zelensky ka pranuar tani se vendi i tij nuk mund t’i bashkohet NATO-s për momentin, duke thënë: “Është e qartë se Ukraina nuk është anëtare e NATO-s. Ne e kuptojmë këtë.”

Një nga kërkesat e Rusisë përpara pushtimit është që Ukraina nuk duhet të lejohet kurrë të bashkohet – diçka që aleanca kishte refuzuar ta mbështeste.

Pse NATO nuk po dërgon trupa në Ukrainë?

Ukraina nuk është anëtare e NATO-s, kështu që aleanca nuk është e detyruar të dalë në mbrojtje të vendit. Vendet e NATO-s e kanë bërë gjithashtu të qartë se nëse trupat e tyre do të përballeshin me forcat ruse në Ukrainë, kjo mund të çonte në një konflikt të gjithanshëm midis Rusisë dhe perëndimit.

Pse NATO nuk do të vendosë një zonë ndalim-fluturimi?

NATO ka refuzuar vendosjen e një zone të ndaluar fluturimi mbi Ukrainë, për t’i mohuar Rusisë epërsinë ajrore dhe për të mbrojtur civilët. Ajo dëshiron të shmangë konfliktin midis Rusisë dhe forcave të saj ajrore. Avionët e NATO-s mund të kenë nevojë të lëshojnë raketa kundër rrezatimit (ARM) në instalimet e radarëve në territorin rus. Rusia mund ta përdorë këtë si një arsye për të deklaruar “luftë” ndaj vendeve të NATO-s.