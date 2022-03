ANALIZA/ Si po i përdor Ukraina armët perëndimore për të shfrytëzuar dobësitë ruse

Dështimi i Moskës për të bërë një përparim të rrufeshëm në Ukrainë dhe për të kapur qytetet kryesore i detyrohet shumë përdorimit të pajisjeve kompakte.





Inteligjenca perëndimore, fotografët e luftës dhe mijëra orë filmime të paverifikuara të publikuara në mediat sociale kanë përshkruar imazhet përcaktuese të pushtimit rus të Ukrainës: tanke dhe automjete të tjera ushtarake ruse të shkatërruara, të djegura dhe të braktisura, duke bllokuar rrugët ose të ngecur në kanale.

Suksesi i Ukrainës në zmbrapsjen e planit fillestar të Rusisë për një avancim të rrufeshëm dhe kapjen e Kievit dhe qyteteve të tjera të mëdha i detyrohet shumë aftësisë së vazhdueshme të ushtrisë së saj për të synuar dhe shkatërruar automjetet e blinduara, duke i shkaktuar humbje të mëdha dhe vonesa të mëdha autokolonave që dëshironin të avanconin, raporton financialtimes.

Shpesh të armatosur vetëm me raketa-hedhëse portative të lëshuara nga shpatullat – mijëra prej të cilave janë siguruar nga vendet perëndimore që nga fillimi i pushtimit – grupe të vogla trupash ukrainase kanë përdorur terrenin e tyre dhe taktikat e Rusisë në avantazhin e tyre dhe kanë ndihmuar në udhëheqjen e një rezistence që ka befasuar edhe mbështetësit më të afërt të Kievit në perëndim, shkruan tg.

Armët kompakte të përdorura nga Ukraina dhe artileria e rëndë në të cilën mbështeten trupat ruse përbëjnë shtyllën kurrizore të taktikave të kundërta të përdorura nga të dyja palët.

Grupet taktike të batalionit të Rusisë

Një nga rezultatet kryesore të një rinovimi rrënjësor të forcave të armatosura ruse që kulmoi në vitin 2012, grupi taktik i batalionit është njësia kryesore luftarake e ushtrisë së vendit.

SHBA-ja vlerëson se 100 nga afërsisht 170 BTG-të e Rusisë – të dizajnuara që të jenë të adaptueshme shpejt dhe të kenë nivele të larta të zjarrit – janë vendosur në Ukrainë.



Të armatosur me tanke, obus, artileri dhe sisteme të mbrojtjes ajrore, ato u parashikuan si operatorë me shumë shkathtësi, me aftësinë për të kaluar nga sulmi i shpejtë në sulme me rreze të gjatë dhe operacione mbështetëse për njësitë e tjera.

Por mbështetja e tyre e madhe në automjete – afërsisht 75 në secilin – dhe një numër relativisht i ulët prej vetëm 200 trupash këmbësorie i bën ata veçanërisht të prekshëm ndaj sulmeve në krahët e tyre ose në pjesën e pasme. Kjo është veçanërisht e vërtetë në një luftë ku terreni, taktikat dhe niveli i aftësive ushtarake të Ukrainës nënkuptojnë se BTG-të nuk po luftojnë kundër njësive të dislokuara dhe të armatosura në mënyrë të ngjashme.

Dobësitë ruse

I planifikuar nga presidenti rus, Vladimir Putin mes një grupi të vogël këshilltarësh, pushtimi i Ukrainës ishte një tronditje për shumë prej trupave ruse të dislokuara në kufirin e vendit për “stërvitje”.

Kjo do të thoshte se automjetet e urdhëruara papritur për të kaluar kufirin ishin në një gjendje të keqe të mirëmbajtjes dhe shpesh me goma ose pjesë këmbimi të cilësisë së ulët, sipas zyrtarëve të inteligjencës perëndimore dhe analistëve të mbrojtjes.

Kjo e bëri manovrimin jashtë rrugës të rrezikshëm ose të pamundur, siç dëshmojnë numri i madh i fotove të pajisjeve ruse të braktisura në fusha të mbushura me baltë ose me goma ose boshte të çara.



Përveç kësaj, plani i Vladimir Putin kërkonte një sulm të shpejtë dhe kapjen e qyteteve kryesore si Kievi, Kharkiv dhe Mariupol. Kjo nënkuptonte lëvizjen e shpejtë nëpër rrugët kryesore dhe luftën për kontrollin e kryqëzimeve kryesore, në vend të qyteteve provinciale apo zonave fshatare.

Trupat ukrainase nxorën dy përfundime. Së pari, ata e kuptuan se sado e madhe të ishte një kolonë e blinduar, ajo do të ishte aq e gjerë sa rruga dhe mund të lëvizte po aq shpejt sa mjetet e përparme. Dhe së dyti, trupat mbrojtëse kuptuan se mund të vepronin relativisht lirshëm në pyjet, fushat dhe fshatrat përgjatë anëve të rrugës.

Me pak mbulesë të këmbësorisë ruse në krahët e tyre, automjetet ruse u treguan të pambrojtura ndaj pritësve të ekipeve të vogla të trupave ukrainase, duke hequr caqet nga mbulesa që më pas mund të fshihnin tërheqjen e tyre.

Raketa anti-tank

Çelësi për këto prita ka qenë përdorimi i gjerë i raketave antitank të mbartura me trupa, të gjuajtur me shpatulla, të tilla si Javelin e prodhuar në SHBA.

Ata u dërguan në Ukrainë përpara se të fillonte pushtimi për të lejuar trupat që të mësoheshin nga instruktorët ushtarakë perëndimorë se si t’i përdornin më mirë armët dhe tani po mbështetën nga vendet e të gjithë aleancës së NATO-s. Zyrtarët ukrainas dhe perëndimorë kanë thënë se këto furnizime janë një shtyllë kritike e rezistencës ndaj pushtimit.

Madhësia e saj kompakte e bën atë lehtësisht të transportueshëm nga këmbësoria me lëvizje të shpejtë, ndërsa sistemi i gjurmimit të raketës do të thotë se mund të shkrehet dhe të harrohet, duke i lejuar trupat të largohen shpejt nga vendi i sulmit përpara se predha të ketë goditur objektivin e saj. Një kokë lufte e dyfishtë gjithashtu e lejon atë të shkaktojë dëme serioze në tanket e përforcuar ruse.

Video të tjera kanë treguar trupa duke përdorur granata me raketa – më të lehta por më pak të fuqishme dhe më të vështira për t’u shënjuar – ose armë të lehta antitank të gjeneratës së ardhshme të një njeriu për të arritur të njëjtin rezultat.

Lufta ajrore

Zyrtarët e inteligjencës perëndimore pajtohen gjerësisht se një nga gabimet më të kushtueshme ushtarake të Rusisë erdhi nga dështimi i saj për të shkatërruar forcën ajrore të Ukrainës dhe sistemet e mbrojtjes ajrore gjatë breshërisë së saj fillestare të raketave të drejtuara me saktësi në orët e hapjes së pushtimit.

Ky dështim nënkuptonte se Rusia nuk fitoi epërsi ajrore në qiejt mbi fushën e betejës, një pozicion që e ka përdorur me efekt shkatërrues në Siri, për shembull.



Për më tepër, përdorimi i raketave tokë-ajër të lëshuara nga shpatullat nga trupat ukrainase për të sulmuar me sukses helikopterët rusë dhe aeroplanët luftarakë me fluturim të ulët në mbështetje të forcave tokësore ka thelluar ngurrimin e Moskës për vendosjen e shumë fuqisë ajrore së bashku me përparimet. Kjo ka reduktuar si mbikëqyrjen ashtu edhe potencialin e sulmit.

Rusia ka humbur të paktën 28 aeroplanë dhe helikopterë deri më tani gjatë pushtimit, krahasuar me vetëm 10 nga forcat ajrore të Ukrainës, sipas blogut Oryx, i cili përdor fotografi me burim të hapur për të përpiluar të dhënat e saj.