Analizë: “Bixhozi” i SHBA-së me Kinën mbi Ukrainën rrit tensionet me superfuqinë rivale

Administrata Biden bëri një lojë të orkestruar me kujdes këtë javë, duke lëshuar një sërë kërcënimesh publike dhe private ndaj Pekinit se do të përballet me pasoja nëse mbështet pushtimin rus të Ukrainës.





Strategjia u mbyll nga një takim i tensionuar shtatë-orësh në Romë të hënën midis këshilltarit të sigurisë kombëtare të presidentit amerikan Joe Biden, Jake Sullivan, dhe kryediplomatit të Kinës, Yang Jiechi.

Pasi qëlluan me zhurmë diplomatike kundër Pekinit, zyrtarët e administratës së Biden janë ende duke debatuar hapat e ardhshëm që duhet të ndërmarrin për të siguruar që Kina të mos e ndihmojë Rusinë t’i shmangë sanksionet perëndimore ose të furnizojë me armë Moskën ndërsa viktimat në Ukrainë rriten.

Një rezultat i takimit të Romës u njoftua të enjten – Presidenti kinez Xi Jinping do të flasë me Biden të premten për “menaxhimin e konkurrencës midis dy vendeve tona, si dhe luftën e Rusisë kundër Ukrainës”, tha Shtëpia e Bardhë.

Nuk ka gjasa të jetë një bisedë e lehtë.

Pekini ishte luftarak në bisedimet e Romës, thonë njerëzit e informuar mbi ndërveprimet. Një person me bazë në SHBA i informuar për takimin e përshkroi përgjigjen e zyrtarëve kinezë si “të ashpër” dhe “fyes”. Një tjetër tha thjesht se bisedimet nuk shkuan mirë.

Uashingtoni tani po shqyrton një mori pyetjesh pa përgjigje, duke përfshirë se ku është çdo “vijë e kuqe” në lidhje me Ukrainën që Kina do të duhet të kalojë për të shkaktuar një përgjigje të SHBA-së, dhe cila do të ishte saktësisht ajo përgjigje, thonë zyrtarët e administratës.

Administrata Biden po pret të shohë se çfarë bën Kina përpara se të vendosë për një kurs veprimi. “Ne do të vëzhgojmë nga afër”, tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki të hënën. Një zyrtar i lartë amerikan tha se ata do të shikojnë se çfarë mbështetje ushtarake, ekonomike ose të tjera po i ofrohet Rusisë.

Shtetet e Bashkuara u thanë të hënën aleatëve në NATO dhe disa vendeve aziatike se Kina kishte sinjalizuar gatishmërinë e saj për të ofruar ndihmë ushtarake dhe ekonomike për Rusinë për të mbështetur luftën e saj në Ukrainë, një akuzë që Kina e mohon.

Sullivan kishte paralajmëruar përpara bisedimeve se Kina do të përballej “absolutisht” me pasoja nëse ndihmonte Moskën t’i shmangej sanksioneve gjithëpërfshirëse mbi Ukrainën.

Kina, e cila njoftoi një partneritet strategjik “pa kufij” me Rusinë në shkurt, mund ta ketë të vështirë të ndryshojë kursin dhe të tërhiqet pasi një kërcënim u bë publik, tha Kevin Gallagher, i cili drejton Qendrën e Politikave të Zhvillimit Global në Universitetin e Bostonit.

“Kjo nuk ishte një lëvizje e mirë strategjike,” tha ai. “Ashtu si Shtetet e Bashkuara, Kina ka një elektorat të brendshëm.”

He Weiwen, bashkëpunëtor i lartë në Institutin Chongyang për Studime Financiare në Universitetin Renmin të Pekinit, tha: “SHBA-ja ka një synim për të goditur Kinën dhe konflikti Rusi-Ukrainë ofron një arsye për ta bërë këtë,” duke përshkruar paralajmërimet e SHBA si “shantazh”.

Burime në administratën e Bidenit dhe diplomatë në Uashington dhe Evropë thonë se vendet perëndimore i kishin dërguar paralajmërime private Pekinit për mbështetjen e Kinës për presidentin rus Vladimir Putin për disa javë përpara takimit në Romë.

Rusia ka mohuar t’i ketë kërkuar Kinës ndihmë ushtarake dhe Kina paralajmëroi këtë javë për “informacion të rremë”, duke iu referuar qartë deklaratave të SHBA-së.

“Kina kundërshton me vendosmëri çdo fjalë dhe vepër që përhap informacione të rreme dhe shtrembërojnë dhe njollosin pozicionin e Kinës”, tha Yang, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve Xinhua. Gazeta zyrtare e Pekinit, People’s Daily, botoi një rubrikë duke vënë në dukje inteligjencën e pasaktë të SHBA-së që çoi në pushtimin e Irakut.

Disa aleatë të SHBA-së gjithashtu vunë në heshtje inteligjencën në të cilën Uashingtoni po mbështetej në lidhje me bisedat ruse dhe kineze, thanë disa burime diplomatike evropiane.

DISKUTIMET PËR SANKSIONET JO TË AVANCUARA

Diskutimet midis Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj ushtarakë për çdo sanksion të koordinuar që mund të zbatohet ndaj Pekinit nuk janë avancuar, sipas një personi të përfshirë në ato biseda.

Një masë për të sanksionuar Kinën mbi Ukrainën do të kishte pasoja potencialisht të tmerrshme, jo vetëm për Kinën, por për SHBA-në dhe ekonomitë globale, thonë analistët.

Kina tregton shumë më tepër me Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n e saj sesa me Rusinë, dhe ekonomia kineze mbështetet shumë në tregjet dhe kapitalin ndërkombëtar. Megjithatë, bisedimet midis Sullivan dhe Yang nuk u fokusuan në tregti, vuri në dukje një zyrtar amerikan.

Biden hyri në detyrë duke e konsideruar Kinën si sfidën kryesore të politikës së jashtme të epokës, e cila kërkonte një mbrojtje më të ashpër të vlerave demokratike kundër konkurrentëve autokratikë.

Por Biden shpresonte se marrëdhënia e tij e sinqertë personale me liderin e Kinës mund të zbusë gjasat e një Lufte të Ftohtë ose një përplasje të drejtpërdrejtë ushtarake midis superfuqisë aktuale të botës dhe superfuqisë së saj në rritje, duke përfshirë statusin e Tajvanit.